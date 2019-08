Mola, Gómez Noya y Alarza le discutirán el oro a Luis en la final de Lausana

Madrid, 29 ago (EFE).- Los españoles Mario Mola -triple campeón del mundo, las últimas tres ediciones-, Javier Gómez Noya -único quíntuple campeón de la historia- y Fernando Alarza -subcampeón de Europa en 2018- le discutirán al francés Vincent Luis el oro en la Gran Final de Lausana (Suiza), que cerrará el certamen de 2019.

Lausana, donde este viernes competirán los júnior y los sub'23, albergará el sábado la batalla entre el galo, líder de un torneo que se decidirá al sumar los mejores cinco puestos del año al de la Gran Final -que puntúa un 25 por ciento más-; y las tres figuras del triatlón español, que ocupan del segundo al cuarto puesto en la general; y que aspiran a todo en la localidad suiza. Donde competirán en distancia olímpica: 1.500 metros a nado (en el Lago Leman), cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera a pie.

El mallorquín Mola, ganador de la prueba inaugural, en Abu Dabi, es segundo en el Mundial, a 397 puntos de los 4.180 que suma Vincent Luis; que le saca 493 al ferrolano Gómez Noya -cuádruple oro europeo y plata olímpica en Londres 2012- y 865 a Alarza, bronce mundial hace tres años, en el certamen que se cerró en Cozumel (México).

El único que depende de sí mismo es, obviamente, el francés, que llega "con una ventaja importante" tal y como recordó a Efe Mola, de 29 años, que se preparó en Flagstaff (Arizona, EEUU) y en Font Romeu (Francia) y que desea "subir al podio". Mario, que podría capturar su séptima medalla en un Mundial, será campeón por cuarto año seguido si gana y Vincent Luis (30), subcampeón mundial el año pasado y bronce en 2015, no acaba entre los primeros cinco.

Gómez Noya, nacido hace 36 años en Basilea (Suiza), pero criado desde pequeño en Ferrol, que se centró en la larga distancia y en el Ironman de Hawai la temporada pasada; anunció a principios de ésta que regresaba a la distancia olímpica con miras a los Juegos de Tokio, el año que viene. Pero tras brillar en Bermudas -donde fue segundo-, Yokohama (Japón) - cuarto, el día que ganó Luis- y en Leeds -acabó tercero en Inglaterra-, se convirtió en firme candidato a ampliar a seis su propio récord histórico de títulos.

Al astro gallego, que dentro de ocho días luchará por otra corona -la de 70.3 (Medio Ironman)- y que perfiló su puesta a punto en Galicia, no se le dieron tan bien las pruebas sprint: la mitad de la distancia olímpica, que se le atragantó este año a Mola. Javi (oro en 2008, 2010 y entre 2013 y 2015), que apuntó que "matemáticamente aún es factible el título", admitió en una entrevista con la Agencia Efe que "una undécima medalla en Mundiales" ya "sería la leche".

La federación que preside el extremeño José Hidalgo, una de las más exitosas del deporte español en lo que va de siglo, permitió que su trío estelar renunciase a la prueba test (olímpica) de Tokio, hace dos fines de semana, con el fin de reservarlos para el final de un Mundial que puede acabar con un pleno hispano en el podio.

Alarza, nacido hace 28 años en Talavera de la Reina (Toledo), no brilló tanto como los ganadores de los últimos seis Mundiales -los seis que lleva en el cargo de seleccionador el vasco Iñaki Arenal-, pero fue muy regular, acabó siempre en el 'top 10'; y, a pesar de que señaló a Efe que "el oro es la opción menos real" y que buscará "el podio final", puede esperar carambola: será campeón si gana la carrera, Luis no acaba en el 'top 15', Mola no finaliza entre los primeros seis y Gómez Noya no lo hace en el quinteto cabecero.

A setenta puntos de los 3.325 puntos que suma Alarza está el australiano Jakob Birtwhistle, curiosamente el único que ha repetido victoria este año -en Leeds y en Hamburgo (Alemania)-; y que, con menos posibilidades que el anterior, aún podría coronarse campeón.

El gallego Antonio Serrat, la extremeña Miriam Casillas -olímpica en Rio 2016 (Brasil)- y la catalana Anna Godoy también defenderán a España en la Gran Final de Lausana, adonde el equipo español llegó el miércoles, "con todo en orden", según informó a Efe Arenal.

La estadounidense Katie Zaferes, ganadora en Abu Dabi, Bermudas y Yokohama y segunda en Leeds, lidera el Mundial femenino con 4.925 puntos, 755 más que Jessica Learmonth y con 804 de ventaja sobre otra británica, Georgia Taylor-Brown; en un certamen en el que aún tiene (remotas) opciones de convertirse en campeona del mundo -al igual que las anteriores, por primera vez- otra triatleta del equipo 'USA': Taylor Spivey, que es cuarta, con 3.981 unidades.

La Gran Final de damas, que se disputará -en idéntico escenario y con mismo recorrido- justo después de la masculina, en la tarde del sábado, tendrá como aliciente añadido la presencia de tres ganadoras del certamen como la doble campeona mundial bermudeña Flora Duffy (2016 y 2017), la galesa Non Stanford (2013) y la inglesa Vicky Holland -bronce en los pasados Juegos de Río-, que ya no opta a revalidar título; así como la veterana suiza Nicole Spirig, campeona olímpica en Londres y plata hace tres años, en Brasil.

Spirig, seis veces campeona de Europa, no deja de sorprender. A los 37 años, fue octava en Hamburgo, en julio, sólo dos meses después haber sido madre por tercera vez.

Adrian R. Huber