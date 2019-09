Kevin López, por primera vez rey del 1.500

La Nucía (Alicante), 1 sep (EFE).- Kevin López, once veces campeón de España de 800 metros, obtuvo este domingo en los 99 campeonatos nacionales su primer título de 1.500 con un ataque a 250 metros de meta al que sólo de lejos pudieron responder Jesús Gómez y Llorenç Sales.



El sevillano venció con una marca de 3:42.20, seguido de Gómez -medallista de bronce europeo en pista cubierta este año-, que hizo 3:42.68, y de Sales (3:42.98).



Víctor López tomó la punta al toque de campana, perseguido por Kevin y Jesús Gómez, pero cuando el sevillano hizo su apuesta lo hizo con efectos definitivos.



En la final femenina, Marta Pérez y Esther Guerrero se vigilaron en cabeza del grupo, pero la barcelonesa entró primera en el último giro y atacó con fuerza. Cobró diez metros de ventaja y sentenció la carrera con una autoridad insultante (4:18.17). La soriana fue segunda con 3:20.09 y Solange Pereira tercera con 4:20.73. Un podio que estará en los Mundiales de Doha.



Mariano García arrancó la moto (su gesto característico) antes de la última curva del 800 y volvió a sorprender al favorito, el campeón de Europa bajo techo Álvaro de Arriba, que no tuvo respuesta para el ataque del murciano, vencedor con 1:47.22. El salmantino (1:47.45) cedió, incluso, la segunda plaza al gallego Adrián Ben (1:47.28), aunque los tres estarán en los Mundiales de Doha.



"He salido valiente y me he encontrado de lujo. En el último 200 he visto a De Arriba en mi hombro y me he dicho: no, ahora no. Tiraré hasta donde llegue, y al final fue muy bien. Llevamos un buen equipo en 800 para el Mundial, donde lucharé por una semi", declaró a EFE el nuevo campeón.



Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 m vallas, se proclamó por cuarto año consecutivo campeón de España con un crono de 13.33 sin oposición digna de su rango en una carrera que -aseguró- le proporciona energías para Bruselas, donde el próximo jueves disputará la final de la Diamond League.



El plusmarquista nacional se había planteado el campeonato como un test de cara al mitin belga y con la esperanza de acercarse a su récord de España (13.04), pero un ligero viento contrario y "un par de detalles técnicos" arruinó sus planes.



Enrique Llopis fue un distante segundo con 13.85) y Luis Salort tercero con 13.97.



"Salí a buscar el récord nacional pero lamentablemente no pudo ser, las carreras de vallas son así. Tuve algunos errores pero supe mantenerme firme, así que contento y emocionado con el resultado", que le proporciona "más energías para llegar con más confianza todavía a Bruselas", declaró a EFE.



Ana Peleteiro -campeona de Europa de triple bajo techo- no faltó a la cita con el título nacional. Sumó el cuarto con una marca de 14.20, igualando la cifra de la veterana Patricia Sarrapio, que fue segunda con 14.00.



María Vicente, de 18 años, campeona de Europa sub-20 y primera española que rompió la barrera de los 6.000 puntos en el heptatlón (6.115), consiguió su primer título nacional absoluto con 5.615 puntos. La belga Noor Vidts ganó, fuera de concurso, con 6.037.



El barcelonés Pol Retamal, segundo español más rápido de la historia en 200 con 20.49 (sólo por detrás de Bruno Hortelano, 20.04), tuvo que apretar en la recta para ganar el título con 20.80, presionado por Daniel Rodríguez (21.06) y Mauro Triana (21.26).



La corona femenina del 200 también se fue a Barcelona. Con viento contrario de 2,7 metros, la joven Jaël Bestue revalidó el título con 23.55 batiendo a Cristina Lara (23.97) y a Sonia Molina (24.10).



Aauri Lorena Bokesa se convirtió en la española con más títulos nacionales de 400: once en total. Aquí se apuntó el séptimo al aire libre con 53.11, superando con holgura a Andrea Jiménez (53.55). En un 400 masculino devaluado por las ausencias de los lesionados Bruno Hortelano y Lucas Búa, venció Óscar Husillos con 45.83.



El navarro Sergio Fernández no tenía necesidad de exprimirse en la final de 400 m vallas. Tenía la mínima mundialista y su sexto título asegurado salvo accidente, pero aún así se exigió en la recta y acabó en 49.19. Mark Ujakpor llegó segundo con 50.42.



La tarraconense Berta Castells se proclamó por decimosexta vez campeona de España de martillo con un lanzamiento de 67,84 metros que le permite adelantar en la lista por número de títulos a la histórica Carmen Valero. Por delante ya solo quedan Rosa Colorado, que obtuvo 19 títulos, y Ana María Molina, que logró 17.



La atleta de Torredembarra, de 35 años, dominó el concurso desde su primer tiro, de 65,51 metros. Acabó venciendo con 67,84, seguida de Laura Redondo (64,81) y Osarumen Odeh (62.30).



En la única final matutina, la femenina de 10.000 m marcha, la granadina María Pérez, actual campeona de Europa de 20 km, consiguió su primer título nacional absoluto en pista al doblegar a la barcelonesa Raquel González, campeona anterior, en un mano a mano desde el tercer kilómetro.



La atleta de Orce, que venía de una concentración en la altitud pirenaica de Font Romeu, se impuso con un tiempo de 43:52.08 -récord personal por 21 segundos-, seguida de Raquel González (44:44.32) y de la onubense Laura García Caro (46:48.09).



José Antonio Diego