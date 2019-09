Javier Cienfuegos: un ascenso silencioso a la elite mundial

José Antonio Diego



La Nucía (Alicante), 2 sep (EFE).- Cualquier seguidor mediano del atletismo sabe quién es el español mejor situado en el ránking mundial del año: Orlando Ortega, tercero en 110 m vallas con 13.05, pero pocos serían capaces de acertar si la pregunta se refiere al segundo.



Hasta hace pocos meses nadie podía imaginar que un atleta español pudiera colocarse entre los cinco primeros del ránking mundial del año en pruebas como los 3.000 m obstáculos, un reducto casi exclusivo de los africanos, o el lanzamiento de martillo, un asunto de polacos, húngaros y rusos.



Y sin embargo ha ocurrido. Un madrileño, Fernando Carro, ocupa el cuarto puesto en obstáculos con su récord nacional de 8:05.69 conseguido este año en el Olímpico de Roma, y un extremeño, Javier Cienfuegos, se elevó el pasado sábado a la misma altura de la lista de martillo con su lanzamiento de 78,70 en el nuevo estadio de La Nucía, durante los campeonatos de España.



Cuando ha transcurrido ya una buena porción de la campaña al aire libre, a cuatro días del cierre de plazo de consecución de mínimas y a 25 del comienzo de los Mundiales de Doha, Cienfuegos sólo se inclina en el ránking mundial ante dos polacos (Wojciech Nowicki, 81.74, y Pawel Fajdek, 80,88) y un ruso (Denis Lukyanov, 78,97). Todos nacidos en el 89, un año mayores que el extremeño.



Con 29 años, y a la quinta tentativa, Javier Cienfuegos puede alcanzar en Doha la final de martillo de unos campeonatos del mundo, un logro que le ha resultado esquivo en las ediciones de Berlín 2009, Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015.



De conseguirlo, el lanzador de Montijo sería el primer español en hacerlo. Nadie ha superado hasta hoy la criba de la calificación para una final mundialista desde la jaula de martillo.



"No paro de pensar en la línea de los 80 metros. En La Nucía he hecho mi mejor serie de siempre y todavía me queda una marcha más por meter. Tengo entre ceja y ceja la calificación del Mundial, el 1 de octubre, pasar el corte y luchar por todo en la final. La cabeza me va muy bien, los entrenamientos también, estoy superseguro en el círculo por encima de los 75 metros, y con eso se puede estar en la final", declaró a EFE.



El sábado pasado Cienfuegos registró para la historia el primer récord de España (78,70) conseguido en el Estadi Olimpic Camilo Cano de La Nucía, que se estrenaba con motivo de los 99 Campeonatos de España. El montijano se encuentra "on fire".



Su mejor momento atlético llega, sin embargo, cuando más atareado se encuentra fuera del círculo de lanzamientos. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y diputado por el PP en la asamblea de Extremadura, el discípulo de Antonio Fuentes saca tiempo para todo.



"Nuestro equipo político en Extremadura, con José Antonio Monago a la cabeza, me da muchas facilidades, puedo trabajar desde casa por internet. Por ahora lo puedo compatibilizar bien. Y los resultados mandan. Si el martillo vuela menos, la cosa iría mal, pero el martillo está volando lejos, así que todos contentos".



Para situar el nuevo récord de España en su verdadera dimensión hay que destacar que sitúa a Cienfuegos cuarto en el ránking mundial del año, pero también en el puesto 149 de la lista universal de todos los tiempos.



¿Parece poco? En absoluto. Para alcanzar un rango semejante hay que correr los 100 metros en 10 segundos pelados, los 200 en 20.14, los 400 en 44.68, los 800 en 1:44.10, los 1.500 en 3:32.97, los 5.000 en 13:03.93 o los 10.000 en 27:20.56, según la recopilación del estadístico Juan Mari Iriondo.



Diez años después de encabezar, con un tiro de 80,24 metros, el ránking mundial júnior con el martillo de seis kilos (el utilizado en categoría sénior pesa 7,260), Cienfuegos ha alcanzado la madurez y la seguridad que le faltaban para alcanzar la elite mundial en categoría absoluta.



Manuel Martínez, que fue campeón mundial de lanzamiento de peso en pista cubierta y todavía tiene el récord nacional (21,45), asegura que el extremeño ha logrado sincronizarse exactamente con el martillo, moverse al mismo ritmo, sin adelantarse, como hacía antes. Juntos, atleta y artefacto, pueden hacer historia en los Mundiales de Doha.