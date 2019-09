Yulimar Rojas y Javier Cienfuegos brillan con marcas galácticas antes de Doha

Jaén, 6 sep (EFE).- La venezolana Yulimar Rojas y el español Javier Cienfuegos fueron este viernes los indiscutibles protagonistas del Mitin Jaén Paraíso Interior-Memorial Francisco Ramón Higueras de Andújar (Jaén) al lograr la segunda mejor marca de la historia en triple salto femenino y batir el récord de España de martillo por cuarta vez este año.

La caribeña, vigente campeona del mundo y plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se dejó lo mejor de la noche para el sexto y definitivo salto.

Rojas llegó con un mejor registro de 15,03 metros -los dos primeros fueron nulos- y en su último intento voló en el campo municipal para lograr unos estratosféricos 15,41 metros ante el delirio de los aficionados.

La venezolana, antes de conocer la marca de forma oficial, ya estaba dando carreras de alegría, que cambió por un estado de euforia cuando se publico que se había quedado a solo 9 centímetros de igualar el récord del mundo de la ucraniana Inessa Kravet, que lo consiguió hace 24 años.

Andújar es una pista que se le da bien a Yulimar Rojas, entrenada por el mítico Iván Pedroso, porque hace dos años batió en tres ocasiones la mejor marca del año.

En el concurso no tomó parte la española Ana Peleteiro, después de sufrir un pinchazo en el isquiotibial que no parece grave, por lo que no competirá hasta el Mundial de Doha.

Javier Cienfuegos tampoco podrá olvidar el mitin, porque por cuarta vez este año batió el récord de España de martillo con 79,38 metros, que es a su vez la tercera mejor marca mundial del año.

Cienfuegos superó por cuarta vez su plusmarca y el último registro que tenía era de 78,70 metros logrado el pasado fin de semana en el Campeonato de España en La Nucía (Alicante). De esta forma, el español presenta su candidatura para lograr una medalla en el próximo Mundial de Doha, al que llegará en su mejor estado de forma de su carrera deportiva.

El martillista, posiblemente, no será el único español en esta modalidad, ya que el jiennense Alberto González llegó a los 75,78 metros, su mejor registro personal y está entre los 32 mejores especialistas del mundo. Será la Federación Española, en última instancia, la que decida si finalmente convoca al campeón de Europa sub 23.

La cita de Andújar era la última oportunidad para conseguir marcas mínimas y los atletas españoles no tuvieron suerte.

El atleta palentino Óscar Husillos no consiguió la marca mínima para competir en el Mundiual de Doha (Catar) en la prueba de 400 metros.

El campeón de España se quedó lejos de los 45.26, que era el tiempo exigido, y terminó la prueba en tierras jiennenses con 46.88, último clasificado.

Husillos no tuvo opción en ningún momento de obtener la mínima y en Doha solo competirá en el equipo español de 4 por 400 metros.

La carrera de 400 metros la ganó Kirani James, de Granada, campeón olímpico en Londres 2012, con 44,47, la décima mejor marca mundial, mientras que Youssef Karam, de Kuwait, y Liemarvin Bonevacia, de Holanda, fueron segundo y tercero, con 45.51 y 46.04

En peso, Carlos Tobalina se quedó en 19,54 metros, y María José Pérez y Solange Pereira, que también podían acercarse a la marca, se retiraron de los 3.000 obstáculos y los 1.500, respectivamente.

Mejores prestaciones ofreció Sergio Fernández, que ganó los 400 con 49,40 y Jesús Gómez, en los 1.500 con 3:37.10 y podría ir a Doha repescado.