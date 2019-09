La meta de María Pérez en Doha será "lograr plaza olímpica y no las medallas"

La meta de María Pérez en Doha será "lograr plaza olímpica y no las medallas"

Granada, 11 sep (EFE).- La española María Pérez, actual campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, se marca como objetivo "conseguir plaza olímpica y no las medallas" en los próximos Mundiales que se disputarán en Doha (Catar) en unas condiciones climatológicas "muy duras" y con riesgo en marchadores y maratonianos de "colapso" por temperaturas internas muy altas.

"Estamos a dos semanas del gran evento que todo el mundo espera tras un Campeonato de España en el que las sensaciones fueron muy buenas. Estamos estos días en Almería realizando entrenamientos de calidad y espero llegar en buen estado de forma", indicó este miércoles María Pérez en una rueda de prensa ofrecida en Granada.

"El objetivo en Doha es lograr plaza olímpica y no las medallas, y espero estar en los ocho primeros puestos para conseguirlo. De las medallas ya hablaremos, porque se van a dar circunstancias muy duras en la carrera", explicó.

"Tengo 23 años. Con esa edad, lograr plaza para mis primeros Juegos es mucho más que una medalla. Llevo un año entrenando, quiero competir e irme de vacaciones. No quiero presión de medallas, quiero mi plaza para los Juegos que es lo que nos va a dar de comer mañana", añadió la granadina.

María Pérez reconoció que se encuentra "en un estado de forma muy bueno" pero recordó que antes de la Copa de Europa de este año estaba "mejor que en Berlín", donde logró el pasado verano el oro continental, pero se puso "enferma" y no pudo rendir bien en la carrera.

La marchadora cree que en Doha "no habrá una carrera rápida, será como en Berlín" y que "todo se puede decidir al final", y explicó las "durísimas condiciones" que les esperan en una prueba que, pese a disputarse por la noche, se celebrará con más de 35 grados de temperatura y "una sensación térmica de 42'5 grados".

"Nunca se ha hecho esta carrera en un clima desértico y no vamos a competir en un estadio con aire. Sabemos que las consecuencias de enfermedad están presentes y que podemos pasar algún día después en el hospital", relató Pérez, que este miércoles firmó un acuerdo de patrocinio con la empresa granadina ASC.

La marchadora es consciente de que el riesgo principal que sufren los atletas es "un colapso por temperaturas internas altas" y para eso pueden tomar una 'pastilla-termómetro' que permitirá a "un médico y fisiólogo estar pendientes de las temperaturas de los atletas y avisar al equipo técnico de cada uno si está cerca el colapso".

"No sé lo que pasará. Yo creo que no voy a tomar la pastilla. Tengo discusiones diarias con el entrenador sobre lo que vamos a hacer si nos encontramos mal", admitió la atleta, que viajará a Catar una semana antes de una prueba de 20 kilómetros marcha que se disputará el 29 de septiembre.

"La Agencia Mundial de la Salud dice directamente que no se puede competir con esas condiciones, en maratón y marcha veremos los temas de salud, ojalá que no pase nada. A mí, me gusta llevar mi cuerpo al límite", agregó.

María Pérez y otros atletas españoles han hecho la adaptación para Doha en los últimos meses en diferentes lugares del mundo entrenando y compitiendo con altas temperaturas, y también en cámaras térmicas que tiene el Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz (Madrid).

"Nos metíamos todos los días 90 minutos en la cámara y tomábamos la pastilla para estar controlados de temperatura, sensaciones y sudoración. Hubo días mejores y días peores, pero alguna gente acabó con fiebres a punto de un colapso", comentó.

La granadina dijo que "ha habido quejas" sobre el hecho de disputar las pruebas con estos riesgos pero que "por encima del atletismo está el dinero y el dinero dicen dónde van las cosas".

"Al final somos unos mandaos. Si el dinero dice que vas ahí, vas ahí, y con todo el mundo buscando las plazas olímpicas, pues vas, compites y tratas de hacerlo lo mejor posible", sentenció.