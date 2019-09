Hidalgo: ?Alarza, Mola y Noya pueden optar a todo en Tokio?

Madrid, 17 sep (EFE).- José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI), acudió a la presentación del ProTour FETRI 2019, que aseguró que tendrá ?un formato innovador y espectacular?, pero además ya tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde señaló que tanto ?Alarza, Mola y Noya podrán optar a todo?.



?Fernando, Mario y Javi pueden optar a todo y nos van a ilusionar el año de los Juegos; como lo hacen en cada competición. Ya he aprendido en todo este tiempo que las quinielas son malas consejeras, pero tengo el convencimiento de que en la carrera de chicas vamos a ir y vamos a tener un resultado mejor de lo que esperamos. En la carrera de hombres, vamos a aspirar a todo y vamos a vivir una carrera olímpica donde tendremos a tres españoles luchando por las medallas?, dijo en declaraciones a la Agencia EFE.



Hidalgo ponderó los éxitos del triatlón español: ?Este año que no hemos ganado el oro, hemos sido segundos, terceros y cuartos del mundo; que se podría firmar. Me da un poco de pena el pensar que, en hombres, en cualquier país del mundo ser quinto sería la bomba, pero en nuestro país significa no ir a los Juegos; esto demuestra el nivel que tiene el triatlón masculino español?.



?Las cosas no suceden por casualidad. El éxito y el resultado es del deportista, pero tienen que tener un entorno que les permita llegar hasta ahí; y eso es lo que intentamos desde la Federación. Creo que tenemos un programa de tecnificación deportiva muy bueno, en el que decidimos apostar hace tiempo, y de ahí han salido muchos de ellos. Además, si no tuvieran el talento que tienen ellos tres sería muy difícil. También tienen una gran implicación por dar a conocer su deporte y que fuera de la competición, a pesar de que compitan en todas las competiciones, son amigos y se apoyan; esto es de reseñar?, amplió.



El presidente de la FETRI se mostró entusiasmado también por el futuro de las triatletas españolas, que prevé exitoso: ?Creo que nuestras chicas, pensando en París, van a hacer un buen resultado, como las que nos representen en Tokio. El nivel de las mujeres está subiendo de forma muy importante cada año, de forma exponencial, y nuestras chicas van a ser más competitivas y nos van a dar muchas alegrías?, aseguró.