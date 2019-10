David Palacio, con el 2020 entre ceja y ceja

El atleta ecijano David Palacio ya se encuentra concentrado con el equipo nacional español de cross en Sudáfrica, en la ciudad de Potchefstroom, donde curiosamente otra selección, la de fútbol, situó su cuartel general en 2010 para el Mundial que acabaría ganando, con el objetivo de preparar la temporada que está a punto de comenzar.

Y dentro de esa temporada hay una prueba que está ya en el horizonte más próximo del equipo nacional: el campeonato de Europa de Cross que se celebrará el próximo 8 de diciembre en Lisboa (Portugal).

"Estamos preparando ya las grandes citas de la temporada 2020 y como no podía ser de otro manera Tokio 2020. No sera fácil pero intentaremos luchar por conseguir la mínima y si no buscar la clasificación por puntos", admite Palacio en declaraciones a ED.

En cuanto a sus objetivos personales, el atleta sevillano se muestra confiado: "Mi primer objetivo a corto plazo será el 9 de Noviembre en Atapuerca, competicion clasificatoria para el Campeonato de Europa de Cross que se celebra en Lisboa. La temporada pasada que realizamos fue fantástica y queremos volver a conseguir un nivel similar o mejor. Ya a finales de agosto serán los campeonatos de Europa de pista al aire que se celebran en París".

Un calendario cargado el que espera al astigitano y por ello preparará a conciencia una larga temporada hasta el 30 de octubre en Potchefstroom. "La verdad que me estoy adaptando bastante bien a la altitud", reconoce Palacio, que ya había tenido experiencias similares: "Ya había estado en otras ocasiones en diferentes sitios con una altimetría más elevada y eso me está ayudando".

Una concentración que sin duda servirá para comenzar a pleno rendimiento la defensa de los colores nacionales: "Las instalaciones están perfectamente equipadas y tenemos una pista de césped, una pista de tartán y además un circuito de cross de 2,5 kilómetros".