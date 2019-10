Mario Mola: Estoy contento con mi temporada; ya pienso en los Juegos de Tokio

El español Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, que apuntará muy alto el año que viene en los Juegos de Tokio, en los que será uno de los candidatos al oro, será uno de los grandes atractivos este sábado de la I edición del ProTour del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Pontevedra, el campeón mallorquín, que con la plata capturada este año sumó su séptima medalla seguida en Mundiales, valoró la campaña que está a punto de acabar y comentó cómo afrontará el decisivo año próximo.

Pregunta: Después de ganar los tres años pasados el Mundial, en 2019 acabó segundo. ¿Se enfadó mucho, con lo perfeccionista que es?

Respuesta: No, no; ni mucho menos (ríe). Creo que, dadas las circunstancia y cómo me encontraba a mitad de año, tengo que estar muy satisfecho con el final de temporada que he hecho Obviamente, todos salimos a ganar, pero también hay que saber apreciar el trabajo que hacen nuestros rivales; y, en este caso, (el francés) Vincent (Luis), que, además, es compañero mío de entrenamientos, ha tenido una temporada mucho más regular que la mía. Y es merecedor de esa primera plaza.

P: Entonces, está contento, ¿no?

R: Sí, sí. Estoy satisfecho con cómo he terminado. Evidentemente, a uno le gustaría estar siempre al cien por cien. Pero somos humanos y sabemos que eso no es posible. Ahora quiero aprovechar estas últimas carreras del año para acabar con un buen sabor de boca. Lo ideal es estar todo el año a tope, está claro, pero no estuve al cien por cien en los meses de abril y mayo; y eso, sin duda, me penalizó. En un campeonato en el que, con una carrera menos que el del año pasado, era muy importante no fallar. Pero no estoy descontento con la temporada, para nada; y estoy muy contento de cómo la acabé.

P: Hombre, el no acabar del todo contento indica que está a un nivel muy alto. Hay gente que ya se conformaría con ser una sola vez en toda su carrera deportiva subcampeón del mundo, ¿no?

R: Sí. Está claro que en una carrera tiene que salirte todo redondo para poder ganar. Pero si uno es competitivo para estar donde le gustaría estar o donde cree que debe estar, también puede estar satisfecho. En Hamburgo (Alemania), por ejemplo, acabé cuarto este año. Hice una buena carrera, pero hubo tres que lo hicieron mejor que yo. No se puede ganar siempre. Eso hay que tenerlo claro. Pero, por contra, cuando uno ve que no está y sufre para acabar entre los primeros treinta, por ejemplo, sabe que es algo que hay que intentar no volver a repetir.

P: ¿Cierra la temporada aquí en Pontevedra o le queda algo más?

R: Me queda esta prueba de este fin de semana y luego tenemos un compromiso en China (disputará un triatlón en Pekín) la próxima semana. Pero sí: ya estamos pensando en descansar, en recuperar, en desconectar, volver a cargar las baterías; y, sin duda, pensando en el año próximo, que será muy especial, siendo un año de Juegos. No intentaremos hacer nada muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, pero sí nos centraremos en llegar de la mejor manera posible al mes de julio. Eso está claro

P: ¿El Mundial seguirá siendo un objetivo, el año que viene? ¿O centrará todo en los Juegos Olímpicos?

R: El Mundial seguirá siendo un objetivo importante, pero un objetivo secundario. En el Mundial están las pruebas de mayor nivel, en las que puedes ver perfectamente cómo estás y te permite situarte en referencia a tus competidores. Pero, evidentemente, la prueba principal del año serán los Juegos, porque es un evento que sólo hay cada cuatro años; y hay que aprovecharlo.

P: ¿Qué hace en vacaciones? ¿Será capaz de parar, del todo?

R: Hombre hay que parar, pero no del todo. No es bueno para nosotros parar del todo durante mucho tiempo, porque después es cuando surgen las molestias a principio de temporada... Sí que pararé por completo una semana; y después, normalmente tenemos tres semanas de entrenamiento no estructurado. Intentaré hacer un par de trotes a la semana, ir a la piscina de vez en cuando.. porque sino uno se va mucho para atrás; y luego se puede tener lesiones.

P: ¿Y esa semana, la de no hacer nada, qué hace?

R: Esa semana uno sale a dar paseos y hace cosas que habitualmente no tiene mucho tiempo de hacer durante la temporada, cuando estamos compitiendo.