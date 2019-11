La San Silvestre Vallecana estrena su etiqueta de oro con 42.000 corredores

Madrid, 28 nov (EFE).- La San Silvestre Vallecana estrenará su etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo en su edición 54, que se celebrará el próximo 31 de diciembre, con 42.000 corredores por las calles de Madrid.



La carrera tendrá su punto de salida en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu y su meta en el estadio de Vallecas, con un recorrido de diez kilómetros que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, la de Neptuno, el Paseo de Recoletos o la estación de Atocha.



Fernando Carro, subcampeón de Europa y plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, declaró que la San Silvestre Vallecana es una "carrera para todos los públicos que implica superarse a sí misma".



"Independientemente del récord que quede establecido la emoción la sentimos todos. Es una carrera con la que todos nos identificamos con ella y que a míme recuerda al niño que era cuando la veía en la calle con un spray en la mano", dijo Carro, que posee una marca en la San Silvestre de 28:44.



Uno de los protagonistas de la San Silvestre será Álex Roca, deportista con parálisis cerebral y una discapacidad física del 76% que ha completado retos como la Pilgrim Race y la Titan Desert.



"Es una carrera muy bonita que nunca he tenido la suerte de poder correr. Me han dicho que es muy cercana y muy bonita y transmite muchos valores. Hago las carreras porque me gusta correr, porque pienso que correr es como la vida. Cuando ves tu objetivo debes ir hacía él y cuando te caes siempre levantarte", señaló.



Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte del ayuntamiento de Madrid, declaró que la San Silvestre Vallecana es "la carrera más importante de la ciudad".



"Los madrileños toman esta carrera como propia y eso es lo más bonito de esta prueba", dijo Miranda.



La San Silvestre Vallecana posee desde junio de este 2019 la etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), la máxima distinción para una carrera y cuyo sello la sitúa entre las grandes citas mundiales del atletismo en ruta.



La carrera madrileña es la única competición de 10 kilómetros en España con esta distinción, mientras que en el resto del mundo solo otras tres de la misma distancia tienen este mismo reconocimiento: la Ottawa 10k (Canadá), la Birell Prague Grand Prix (República Checa) y la Tata Consultancy Services World 10k Bengaluru (India).



Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana, se mostró "contento" por la distinción de la Federación Internacional y dedicó el reconocimiento al rey de España, Felipe VI, que ha hecho "mucho por la carrera".



El récord de la prueba absoluta lo ostentan desde 2018 el ugandés Jacob Kiplimo y la keniana Brigid Kosgei, que completaron el recorrido en 26:41 y 29:54, respectivamente.



El atletismo español no conoce la victoria en la carrera vallecana masculina desde que Chema Martínez se impuso en 2003 y en la femenina desde 2008, cuando la palentina Marta Domínguez obtuvo el último de sus tres triunfos. EFE



