Lasitskene critica a Rusia y adelanta que seguirá compitiendo como neutral

Moscú, 9 dic (EFE).- La campeona mundial de salto de altura, la rusa María Lasitskene, criticó este lunes a las autoridades rusas por la exclusión de cuatro años dictaminada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tachó de "vergüenza" para el país, y adelantó que seguirá compitiendo como neutral.



"No dudaba de dicho desenlace. No me creía los cuentos de que todo irá bien. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza", escribió en su cuenta de Instagram.



Lasitskene, que se proclamó en septiembre pasado en Doha campeona mundial por tercera vez consecutiva, un hito sin precedentes, ha sido en los últimos años muy crítica con el presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Dmitri Shliajtin, que dimitió recientemente tras un nuevo escándalo de dopaje.



"¿Mis planes de futuro? Luchar por mí misma y competir. Nunca tuve intención de cambiar de ciudadanía y no lo haré ahora. Demostraré en la pista que los deportistas rusos están vivos, aunque sea en calidad de neutrales. Es lo que hice durante los últimos años", señaló.



La saltadora, una de las pocas atletas rusas que ha dominado su disciplina pese a la marginación del atletismo ruso desde los Juegos de Río, criticó a las autoridades por defender a los deportistas "sólo de palabra".



"Lo que me indigna es que los atletas están solos en esta lucha", dijo.



Aunque algunos políticos rusos han llamado a todos los deportistas rusos a boicotear las competiciones internacionales, leyendas del deporte de este país han apoyado que los atletas que demuestren que están limpios compitan como neutrales.