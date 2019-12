Peleteiro: "Hago un balance muy positivo del 2019"

Madrid, 16 dic (EFE).- La saltadora española Ana Peleteiro valoró el transcurrir del año 2019 y se mostró optimista de cara al 2020 que está a punto de empezar, donde se disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Hago un balance muy positivo. Empezó de la mejor forma, con la medalla de oro en el Campeonato de Europa y terminó de una forma bastante positiva en el Mundial. Me ha dejado con ganas de más, de atacar el 2020 con más ganas aún", señaló.

"El 2020 es un año muy especial. Espero que sean mis primeros Juegos Olímpicos. Estoy entrenando súper fuerte, con muchísimas ganas de que llegue el momento para dar lo mejor de mí", añadió ante los medios.

Peleteiro recogió el 'Premio Valores Femenino' en la 'II Gala Valores del Deporte' que organiza el diario Sport: "Cuando me informaron de que me iban a dar este premio me hizo muchísima ilusión y cuando se lo dije a mis padres les hizo más ilusión que cualquier otro porque están premiando los valores, que es lo que me han inculcado".

"El deporte femenino está en auge, las mujeres estamos demostrando que cuando se nos hace caso también hacemos las cosas muy bien, como pasaba cuando no se nos hacía tanto. Estar aquí representando a las mujeres y los valores que me han transmitido mis padres es un honor", comentó.