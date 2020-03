Atletismo en casa o cómo dar más vueltas que un pirulo

Zaragoza, 23 mar (EFE).- "Dar más vueltas que un pirulo (peonza)" es una expresión aragonesa que se utiliza para calificar a una persona que va de un sitio para otro sin hacer nada de provecho, algo que muchos podrían pensar que es lo que hizo el pasado domingo el atleta Agustín Moreno, pero nada más lejos de la realidad.



Al corredor de la Agrupación Deportiva Atletismo Zuera (Zaragoza) la crisis del coronavirus le chafó las ganas de disputar el Medio Maratón de Zaragoza que estaba previsto para este pasado domingo.



Y ante la imposibilidad de lograrlo por el asfalto de la capital aragonesa se le ocurrió la idea de hacerlo en la terraza de su domicilio coincidiendo con el horario de la prueba suspendida, a las 9.00 horas, para mandar un mensaje a todas aquellas personas que están recluidas en sus casas.



"Quería hacer un homenaje a los atletas que iban a participar en el medio maratón y demostrar que en casa también se pueden hacer cosas y que no que hace falta salir a la calle para hacer deporte", ha explicado a EFE.



Moreno, natural de Alloza (Teruel), es un veterano en la disputa de este tipo de pruebas pues ha corrido 18 maratones, entre ellos el de Nueva York (quedó en el puesto 35 entre 60.00 corredores) o Berlín donde obtuvo su mejor marca con 2.27.12, por lo que es un corredor avezado.



El circuito preparado para el medio maratón era la terraza del piso de Agustín, un rectángulo de cuatro metros de largo a los que había que sumar un metro más al dar cada curva. En total diez metros por vuelta por lo que, realizados los preceptivos cálculos, debía de dar 2.110 vueltas (aún le sobraron tres metros) para completar los 21 kilómetros y 97 metros que se deben recorrer en un medio maratón.



"Dí alguna vuelta más por si acaso, prefería pasarme que quedarme corto", señala Agustín Moreno, que fue animado por sus vecinos prácticamente de principio a fin.



"Me animaban y me iban preguntando que cuántas vueltas me faltaban y al final es una forma de llevar de buena manera el confinamiento", ha comentado el deportista.



En el circuito estaban marcadas la salida y la llegada y en el mínimo recorrido había animación con globos y música para ayudar a pasar el trago.



Y si inédita era la prueba, digna del libro Guinness de los récords, no menos insólito fue el sistema de conteo de las vueltas, algo tan natural y sano como los garbanzos.



El atleta allocino tuvo la paciencia de contar previamente y uno a uno los 2.110 garbanzos que correspondían a las vueltas que debía de dar, que en peso eran cerca de 600 gramos, con infinitas dosis de paciencia porque llegó incluso a recontar para confirmar que todo estaba correcto.



Agustín preparó bolsas de cien garbanzos. Cada una era un kilómetro y conforme daba una y otra vuelta iba descontando de la bolsa y dejaba el garbanzo en un cubo. Así, "infinitas" veces.



El reto no solo era físico sino también mental porque en una carrera normal el atleta puede ir al ritmo que desee pero en este caso "tenía que ser más lento para no tener que estar frenando en cada curva" y también por el cansancio psicológico que supone estar dando vueltas sin parar a un recorrido tan exiguo.



Prueba de ello es que realizó el reto en 3 horas, 18 minutos y 25 segundos cuando su mejor registro es de 1.08 aunque, dadas las peculiares características con las que tuvo que lidiar, era lo de menos.



"Cada cierto número de vueltas cambiaba el sentido de los giros para evitar que se me cargaran los músculos", señala Agustín Moreno, para el que el momento más duro de la prueba fue cuando durante un espacio de una media hora se colgó Instagram y no pudo recibir el apoyo de sus amigos que le estaban siguiendo por esta red social.



Al final el corredor turolense logró su objetivo y demostró que en situaciones excepcionales se puede tirar de ingenio para conseguir el objetivo. "La imaginación al poder", que se decía en el emblemático "Mayo del 68".



Por cierto, si alguien se pregunta por el destino de los garbanzos, el propietario ha confirmado que serán debidamente engullidos cuando pase la cuarentena para celebrarlo.



Enrique Pérez