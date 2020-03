Luis Alberto Hernando: "Pensar en mi temporada me da hasta vergüenza"

Luis Alberto Hernando vive en Jaca pero trabaja a 100 kilómetros de su casa, en Pamplona. Es Guardia Civil de montaña, un trabajo que le permite compaginar su profesión con la de corredor de trail, con la que ha logrado tres veces el campeonato del mundo.

Hernando (Burgos, 1977) afronta con "responsabilidad" estas duras semanas que se están viviendo en toda España por la pandemia global de coronavirus.

"Estamos haciendo servicios de seguridad ciudadana más que de rescate de montaña porque la gente no sale al campo. En los servicios que hacemos patrullando prácticamente no se ve gente. No me he encontrando nadie corriendo. Al principio, los primeros días, sí veías más gente despistada que espabilada, pero creo que porque es una situación muy excepcional y la gente no se cría que se debía quedar en casa", confiesa en una entrevista con EFE.

Debido al estado de alarma decretado por el Gobierno, Luis Alberto no está pudiendo entrenar para afrontar una temporada exigente.

"Con la que está cayendo y estando al tanto de las noticias tengo la cabeza más en otras cosas que en perder la temporada o estar en forma. No me acuerdo de los retos que tenía. Estamos intentando hacerlo todo bien, hacerlo con responsabilidad y que los críos vean que estamos a la altura", señala.

En su casa hace ejercicio pero "pensando más en tener a los niños ocupados que en entrenar". Tiene un rodillo para montar en bici y al tener un pequeño jardín en casa salen cuando el tiempo lo permite.

"No nos obsesionamos, solo lo usamos como actividad para echar el rato. No me planteo entrenar o no perder la forma. Hacemos deporte y salud, como la mayoría de gente", confiesa.

Los objetivos está temporada eran correr en abril Peñagolosa, prueba clasificatoria para el Mundial, y después en mayo la Transvulcania. "Tenía planificadas cinco carreras importantes y esto del coronavirus nos ha trastocado el plan y ahora no tengo ninguno concreto porque no sabemos cuando se va a reabrir todo".

"Sinceramente no pienso cuál será mi siguiente carrera. Aunque a finales de mayo o junio haya competiciones no podré ir porque no estaré en forma. Cuando salga a la montaña necesitaré mes o mes y media para ponerme en forma, pero tengo claro que si se pierde la temporada no pasa nada", reconoce.

"Los autónomos y empresarios están perdiendo mucho y los que enferman y se mueren muchísimo más. Viendo eso, pensar en mi temporada me da hasta vergüenza", confiesa.

Para Luis Alberto Hernando ser guardia civil de montaña, si te gusta salir a la montaña, es el mejor trabajo.

"Tengo muchas facilidades porque siendo deportista del Consejo Superior de Deportes puedo ir a carreras sin gastar vacaciones, ya que la Guardia Civil lo autoriza. Si no hubiera entrado en el equipo de esquí de la Guardia Civil no estaría corriendo a este nivel de trail. Fue fundamental entrar para llevar la vida que llevo", asegura.

En estos tiempos de confinamiento, salir a trabajar para Luis Alberto Hernando es "un arma de doble filo porque apetece hacer más cosas, pero estas más expuesto y no disfrutas".

Su mujer trabaja en una oficina bancaria de Ibercaja y entre los dos hacen encajes de bolillos para ocuparse de los niños. Él pide favores a sus compañeros para los turnos. Intenta trabajar de tarde para que su mujer lo haga por la mañana.

"El deporte es importante, pero hay cosas en la vida que lo son aún más", recalca Luis Alberto. Los valores del deporte ejemplifican a la persona.