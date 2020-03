Javi Guerra, el campeón nacional de maratón, guarda la ilusiòn para Tokio'21

Madrid, 31 mar (EFE).- Dos garrafas de agua, unas escaleras, un buen pasillo y una terraza son los escenarios y utensilios de los que tira Javi Guerra (Segovia, 36 años), campeón de España de maratón, para no perder la forma mientras sueña con volver a la competición en cuanto el coronavirus nos deje en paz.



Después de perderse los Juegos de Río 2016 por culpa de un trombo en una pierna cuando el atleta ya estaba en Brasil, y tras conseguir la marca olímpica para Tokio 2020 con su triunfo en Sevilla con marca de 2h.07.27, el mejor maratoniano de España se aplica el único tratamiento posible: paciencia y cuidarse los máximo posible.



"Estoy más tranquilo desde el anuncio del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Los primeros 10 días de cuarentena fueron de tensión por el hecho de entrenar en casa, hubo ansiedad. Luego al aplazarse los Juegos me quedé tranquilo y me puse a pensar en cómo entrenar lo mejor posible sin salir de casa", comenta Guerra a EFE en conversación telefónica.



Había que hacerse a la idea de quedarse sin Juegos. Guerra enseguida tiró de imaginación. Por una parte adaptándose al rodillo, como los ciclistas, y a los ejercicios de fortalecimientos ayudándose de objetos improvisados, como garrafas de agua. Y subiendo escaleras, "unas situaciones surrealistas que nunca te habías imaginado".



Lo que resulta más difícil de conseguir, imposible, es el sentimiento de libertad. Los atletas en general, y con más razón los fondistas, hacen entrenamientos muy largos al aire libre. Las sensaciones son otras.



"Con el paso de los días te sientes agobiado. Normalmente tienes las libertad de salir a lugares extensos, muy abiertos, estamos acostumbrados a tiradas de 32 kilómetros, y ahora ni un minuto al aire libre. Eso resulta frustrante, pero es la situación que nos toca vivir. Yo resido en un chalet fuera de Segovia, veo el exterior, respiras un poco más, y no es el piso, como en el caso de amigos y compañeros, que no te permite salir y ver el exterior".



Guerra, quien posee la tercera mejor marca española de la historia en maratón, solo por detrás de Julio Rey, plusmarquista con 2h.06.52 y de Fabián Roncero (2h.07.23), se aplica a diario con una bicicleta para rodillo que le prestaron el pasado mes de junio para recuperarse de una lesión y una cinta que se acaba de comprar y aún debe instalar "porque no se puede dejar de correr".



"Mentalmente está siendo duro, te priva de tu rutina diaria. Es algo que con el paso de los días ya tienes interiorizado, pero te sientes preocupado también por la gente, por el entorno, hay muchos muertos. Además, mi mujer es policía local y está expuesta. Eso es una preocupación añadida".



El plusmarquista nacional de los 42,195 kilómetros lamenta el aplazamiento de los Juegos de Tokio en un año clave para él, pues a los 36 años se encontraba en un momento dulce para acometer la cita olímpica.



"Ha sido una decepción, pero la situación era inviable en estas condiciones. Toca replantear toda la temporada hasta año que viene y dosificar las fuerzas. Tengo 36 años, edad buena, pero hay que controlar las cargas de trabajo".



Segunda decepción en las citas de Javi Guerra con los Juegos Olímpicos, aunque el recuerdo de Río 2016 es más traumático.



"Aquello fue lamentable, ya me imaginaba en el desfile cuando un día me levanto y me encuentro mal. Me detectan un trombo, te asustas... aquello fue muy duro. Cogí miedo y me costó superarlo. Ya no pensaba en correr, sólo quería estar bien. Luego, con el tiempo lo superé y me marque otra meta".



Ahora a esperar de nuevo y a renovar la motivación un año más. La ilusión hibernará hasta el verano de 2021.



"Sin duda estaba bien. Al maratón de Sevilla acudí en un gran momento de forma y lo ratifiqué ganando título, con una buena marca para unos Juegos Olímpicos, donde se podría tener opciones en una carrera táctica. Creo que podría haber ofrecido gran nivel. Ya fui decimotercero en un mundial con 2.09. Hay que seguir motivado, trabajar e ir a Tokio".



Guerra considera que momento actual del maratón es España es "muy bueno", de ahí que se hayan conseguido 8 mínimas olímpicas hasta el mes de febrero.



"Hacía mucho que no se producía tal cantidad de mínimas, y tan pronto. Los tres primeros, además, en menos de 2.10 horas. El maratón español tiene el mejor nivel de los últimos 10 años".



La pandemia del coronavirus también llama a la reflexión personal del campeón español de maratón.



"Nos esta haciendo parar a pensar, valorar detalles, una simple llamada, un beso o un abrazo es algo inmenso que a veces no se valora como se debiera. No poder ver a tus seres queridos... son detalles que nos deben hacer pensar. Los deportistas buscamos otros objetivos y no vemos alrededor, no prestamos atención a lo que tenemos alrededor".



Guerra no siente miedo por el maldito virus, "pero sí preocupación, por mi mujer, que está expuesta a riesgos, por la sociedad en general, gente mayor sobre todo, te da pena".



Carlos de Torres