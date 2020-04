Marta Galimany, la plusmarquista de maratón pasa del asfalto a la cinta

Redacción deportes, 1 abr (EFE).- Marta Galimany (Valls, 34 años), campeona de España de maratón tras su reciente triunfo en Sevilla (2h.29.02) vive la cuarentena en su casa "con tranquilidad después del aplazamiento de los Juegos de Tokio", acompañada de su pareja y entrenador y tirando de medios improvisados, como una vieja cinta estática que estaba en desuso, ahora clave para poder correr.



Después del "subidón" de Sevilla, Galimany ya se veía corriendo en Tokio, pero enseguida la pandemia empezó a causar malas sensaciones por la inminencia de lo inevitable: los Juegos se iban a suspender.



"Cuando empezó la cuarentena, y viviendo ya encerrada, vi por las noticias de televisión que los Juegos se mantenían. Eso creó nervios y agobio. Luego cuando se aplazaron ya me lo tomé con tranquilidad", señala la campeona nacional a EFE en una entrevista telefónica.



"Gali" sabe que el confinamiento será largo y que entrenarse en casa no es lo mismo que salir a los lugares habituales, pero si se hubiesen celebrado los Juegos "sería aún peor".



"Creo que aplazar los Juegos ha sido una buena decisión, aunque me rompe mi trayectoria. Estaba en forma, en buen momento, iba a culminar en Tokio, pero habrá más tiempo para 2021. Ahora empezamos un camino más largo y hay que buscar el lado positivo. Los que tenemos marca mínima se nos mantiene, y eso da tranquilidad".



La maratonista catalana tiene la ventaja de vivir con su entrenador, "así que adaptamos los entrenamientos a lo que tenemos en casa".



"Dispongo de una cinta para correr que me pasó mi hermana. No es lo mismo que salir a la calle, pero lo adaptamos, controlamos las pulsaciones, hacemos pruebas de fuerza, con inclinaciones... Con 4 cosas que hay en casa me apaño, también uso las escaleras para saltos ...."



Aunque su casa "no es grande", Galimany hace incluso prácticas de técnica en carrera corta. "Dentro de lo negativo saco lo positivo. Como hice el maratón de Sevilla ya había empezado el ciclo para Tokio, pero ahora me mantengo en ciclo básico, sin saber cuándo voy a competir. Cada día, de todas formas, suma".



El aspecto mental se complica por la incertidumbre de la duración de la cuarentena, pero se trata de "una sensación nueva que hay que aprovechar porque es lo que hay".



"Lo llevo bien, pienso que todos los días son de provecho y lo que tenga que hacer lo hago. Cuantas mas semanas aquí encerrada más monótono es todo, es una fase de novedad, si toca hacer escaleras, pues lo hago"



Para correr es distinto; Galimany hace rodajes en la cinta de 50 minutos, "unos días rápido, otros en cuesta para subir pulsaciones"...siempre con una técnica diferente, ya que tienes que variar la pisada". Al regreso a la normalidad, el primer paso será la readaptación a la técnica habitual.



Marta Galimany participó recientemente en el programa "yocorroencasa" con el aventurero y atleta de montaña Kilian Jornet y otros deportistas.



"Hice media maratón. Se trataba de desarrollar una motivación más, me animaron y lo hice, conectamos música y la verdad es que todo fueron sensaciones nuevas"



Los 21 kilómetros en la cinta los hizo Marta en 1.32 horas. "Me estoy habituando a correr así. Antes usaba la cinta en días de mucho viento, ahora por obligación".



Galimany fue jugadora de baloncesto en su etapa del instituto, hasta los 17 años, pero luego en su fase universitaria en Barcelona, con 19 años, se pasó al atletismo "por hacer deporte y en estar en forma".



La pandemia del coronavirus lo observa como "un tema muy serio, irreal al principio, pero luego ves los datos, los fallecimientos y resulta algo muy preocupante".



"Al principio no eres muy consciente, lo ves como algo lejano, y ahora la sensación es extraña, te preocupas por todo, la familia, la abuela, la sociedad en general...... Esto nos va a hacer que valoremos más las cosas, algo que nos tiene que abrir los ojos".



Carlos de Torres