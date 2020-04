'Chuso' García Bragado y su intensa vida cultural durante el confinamiento

Barcelona, 8 abr (EFE).- Una vez recibida la noticia del aplazamiento de los Juegos y de haber confirmado su intención de retirarse en Tokio 2021, 'Chuso' García Bragado vive con más calma este segundo tramo del confinamiento, en el que ha incrementado su intensa actividad cultural.



Las horas libres que tiene cuando no entrena -hace 10 días le llegó una cinta de correr que le permite hacerlo de forma adecuada en casa- le están sirviendo para dejar ir su pasión cinéfila, aunque dice que ya le empiezan a saturar tantas horas delante de una pantalla.



"Soy muy cinéfilo y me gusta tener DVD's en casa. Por ejemplo, tengo todo el mundo Marvel o películas muy clásicas. De vez en cuando, me las pongo. Algunas me sirven de distracción tanto durante el confinamiento como cuando paso tiempo en un hotel antes o después de una competición", explicó a EFE el atleta español. Siempre las ve en inglés y sin subtítulos para mejorar el dominio del idioma anglosajón.



Su vena cinéfila también incluye una inclinación por las series. Así, junto con Montse Pastor, su mujer y entrenadora, durante las primeras semanas de confinamiento estuvieron viendo 'House of Cards', 'Breaking Bad' y 'Homeland'.



"Ahora las hemos tenido que dejar a medias", dice Bragado. Montse Pastor está recuperándose satisfactoriamente del coronavirus fuera de casa.



Mientras tanto, a distancia le va dando deberes a Bragado, "como limpiar las fundas del sofá o hacer un repaso en profundidad de la cocina". Además, el siete veces deportista olímpico -si consigue participar en Tokio se convertirá en el primer atleta de la historia en competir en ocho- explicó que le habría dedicado tiempo "a pintar la cocina", si tuviese el material suficiente. Pero le faltan algunas herramientas y los comercios donde podría conseguirlas permanecen cerrados.



Así que le queda más hueco para otra de sus pasiones: la lectura. "Me gusta mucho la novela histórica", aseguró el atleta. "Soy un gran lector de Valerio Manfredi. Sobre todo me gustó la trilogía 'Alexandros', sobre Alejandro Magno. Y de los autores autóctonos me ha enganchado Ildefonso Falcones. Tan solo me falta por leer 'El pintor de almas', su último libro".



Estos días también ha caído en la tentación tan extendida de leer libros relacionados con los virus. El escogido por Bragado ha sido 'El jinete pálido', de Laura Spinney, que aborda las consecuencias de la mal llamada 'gripe española' que asoló el mundo en 1918. "Lo estoy leyendo en e-book, aunque me gusta más el papel", puntualizó.



El resto del tiempo, Bragado lo emplea en leer bibliografía científica sobre su profesión, la podología. No es poco.