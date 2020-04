David Castro confía "volver" a competiciones nacionales en octubre

Albacete, 24 abr (EFE).- El triatleta David Castro, que entrena en su domicilio de La Roda (Albacete) y lleva en cuarentena menos que la mayoría de españoles, ya que estaba concentrado en Nueva Zelanda para participar en un evento de aquel país cuando se decretó el primer estado de alarma, ha confiado en "volver" a las competiciones a nivel nacional entre septiembre u octubre.



"Es lo que nos han indicado desde la Federación Española de Triatlón, con la que estamos en contacto", ha informado a Efe Castro, quien ha explicado que se fue a Australia "para competir por esa zona y sólo pude hacerlo una vez, pillándome en Nueva Zelanda, por lo que cambié los billetes al ver que se estaba poniendo muy complicado en todo el mundo y podían cerrar aeropuertos", ha relatado.



El 'torero', como se le conoce en el ámbito del triatlón, ha reconocido que su deporte, al aunar tres disciplinas distintas (natación, ciclismo y carrera a pie), que le obligan a prepararse en distintas superficies, se vuelve todavía más complicado al estar confinado en una casa, aunque trata de adaptar su entorno para no descuidar su forma.



El triatleta rodense ha comentado que puede hacer "rodillo" con su bicicleta y que, en cuanto al tema de la natación, ha desarrollado trucos con "trabajo de gomas, buscando garrafas y palos de escoba para dar movilidad a los brazos".



Sin embargo, ya está pensando en emplear otras estrategias para continuar su preparación porque ve "que se va a alargar" la situación.



"Y supongo que en verano no habrá piscinas abiertas", hecho que le ha llevado a buscar por Internet "alguna piscina pequeña, para poder nadar y mantener la forma física en ese aspecto".



Preguntado por si las restricciones sanitarias podrían limitar el desarrollo del triatlón, ha opinado: "en nuestro deporte puede ser más sencillo, porque no se disputa en un recinto cerrado, ni hay una gran aglomeración de público; y, aunque hay contacto, con las medidas que estimen oportunas para hacernos pruebas y hacernos competir, sería posible", subrayó.



Más difícil ve los "eventos internacionales". "No sabemos en qué países se podría entrenar y en cuáles no; y realizar los desplazamientos no será tan sencillo como ahora y complicaría su celebración con garantías", explicó.



David Castro confía, eso sí, en poder competir "a nivel nacional entre septiembre u octubre, cuando aquí todavía hace buen tiempo", aunque se pregunta si "todas las comunidades autónomas permitirán entrenar".



"Y, si no podemos hacerlo en el agua los que vivimos en el interior, ¿cómo lograremos que todos los que compitan hayan tenido las mismas posibilidades para que sea lo más justo posible?", se preguntó.