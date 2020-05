Libertad, la sensación experimentada por los atletas españoles

Felices, con responsabilidad y sobre todo libres, así es como se han sentido los atletas españoles que este sábado disfrutaron de su primera carrera tras casi cincuenta días confinados sin poder hacer deporte al aire libre.

Los deportistas de elite, al igual que miles de ciudadanos, han inundado las calles de España este sábado para dar color por unas horas a los espacios públicos. EFE habló con algunos de ellos para conocer sus sensaciones y escuchar sus reflexiones personales.

El gallego Adrián Ben es a sus 21 años una de las más firmes promesas del atletismo español e hizo historia en el último Mundial de Doha (Catar) al convertirse en el segundo español en clasificarse para una final de 800 metros.

"Estoy muy feliz, muy contento y muy ilusionado. Ayer casi no podía dormir de imaginarme el momento. Lo he vivido al máximo. Me ha encantado hacer deporte y lo he hecho respetando las medidas de seguridad, como el resto de gente. He hecho un pequeño calentamiento sin pasarme mucho porque venimos de la cinta y hay que hacer adaptación al asfalto o la tierra", indicó.

Por su parte el extremeño Pablo Villalobos, doble campeón de España de maratón y actualmente corredor de trail, dijo que experimentó 'sentimientos encontrados' en la que fue su primera salida.

"Por un lado había ganas de salir a correr al aire libre, pero por otro un poco de miedo o respeto por toda la situación que vivimos y no querer ser irresponsable. Vi mucha gente, pero me fui con buen sabor de boca porque prácticamente todo el mundo hizo la actividad respetando las recomendaciones", señaló.

"En mi caso tenía muchas ganas de disfrutar. La experiencia ha sido positiva pero las sensaciones malas a nivel físico. No he forzado, he ido lento, pero si te notas inadaptado y con dolores musculares que no sueles tener habitualmente. He hecho seis kilómetros, lo que tenía previsto", confesó.

De largas distancias sabe igualmente el segoviano Luis Alonso, natural de La Granja de San Ildefonso, y uno de los pocos corredores del mundo que ha completado un maratón en cada continente, incluyendo el Ártico y la Antártida. Este tiempo lo ha pasado trabajando en Protección Civil y en primera línea de lucha contra el coronavirus.

"Después de dos meses sin pisar la sierra de Guadarrama, poder salir me ha llenado mucho. Ha costado volver pero me he sentido libre y he podido experimentar esa sensación de libertad. Esta situación me ha afectado, me ha tocado sufrir bastante, y ahora espero que todo el mundo pueda disfrutar y podamos volver a la normalidad pronto", apuntó.

En el caso del vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón (1995) y de Europa (1994), no recuerda los años que lleva sin estar tantas semanas sin correr pese a que ya son muchos calzándose las zapatillas.

"Ni lesionado había estado tantos días. Hoy solo había que poner el cronómetro para controlar la hora de salida y entrada de casa, porque el entrenamiento se tiene que desarrollar con suavidad, sabiendo gestionar esos momentos para correr en libertad. Es un hito regresar para correr en la calle y por ello me he sentido libre", declaró.

También transmitió sus sensaciones la campeona de España de maratón Marta Galimany, quien terminó 16ª en el último Mundial: "He podido realizar un pequeño rodaje al aire libre escuchando los pájaros y disfrutando del aire libre. En mi zona, Valls, me he cruzado con poca gente, algunos ciclistas. Pero todo el mundo muy respetuoso, guardando las distancias prudenciales".

"Las sensaciones son un poco raras porque después de tantos días entrenando en cinta, salir a la calle se nota diferente. Con los días iremos mejorando sensaciones. Los entrenamientos de más calidad seguramente los seguiré haciendo en casa por seguridad de todos ya que si vas rápido no puedes estar pendiente de si se cruza gente o no. Aun así, disfrutaré de estos pequeños ratos al aire libre", dijo.



Marta Pérez, atleta española de 1.500 que fue octava en el último Europeo de pista cubierta y semifinalista en Doha, ha notado asimismo respeto por las normas: "No me he cruzado con mucha gente. Algún ciclista y personas que iban corriendo, pero todo el mundo solo y guardando las distancias. Todo estaba muy tranquilo".

"Hoy corriendo me he sentido como una niña pequeña en el día de Reyes. Estoy en Soria, que es una ciudad pequeña, y he podido llegar corriendo hasta el monte Valonsadero. He corrido por allí bastante rato y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo", reconoció.

Respeto es lo que ha apreciado de igual modo Fernando Carro, plusmarquista español del 3000 obstáculos: "En Paracuellos del Jarama he visto como siempre mucho civismo por parte de todos los vecinos".

"En mi caso personal he encontrado una vuelta a la rutina un poco excepcional dentro de esta nueva pseudonormalidad a la que nos vamos a ver enfrentados durante unos meses. Lo importante es que ya hemos superado esta 'lesión' de mes y medio y que progresivamente vamos a recuperar nuestras rutinas y nuestro trabajo. Llega un tiempo mucho mejor", agregó.

Por último, el triatleta almeriense Jairo Ruiz, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, no salió a correr y se esperará un par de días para que disfruten de esa sensación otros ciudadanos que no han podido hacer deporte estos días.

"Tengo en casa una cinta para correr y un rodillo para la bici. He podido entrenar muy bien estos días, dentro de lo que cabe, y no siento esa necesidad de estar el primer día en la calle el primero corriendo", afirmó.

"Los que hemos tenido la suerte de poder seguir con nuestros entrenamientos más o menos bien este primer fin de semana deberíamos dejarlo para la gente que no ha tenido esa suerte. Mucha gente vive en pisos pequeños, no han tenido otra forma de hacer ejercicio aeróbico más que unos abdominales en casa, y se entiende que estén deseando salir", concluyó.