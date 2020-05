María Pérez: "Estamos de vuelta y no se puede estar más feliz"

Granada, 20 may (EFE).- La atleta andaluza María Pérez, campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, ha manifestado este miércoles, tras pasar un control antidopaje, que ello "no es la nueva normalidad", sino "la misma vida que ya tenía" y que con esta "vuelta" a la actividad "no se puede estar más feliz".



La atleta ha vuelto a los entrenamientos tras dos meses de parón por la pandemia del COVID-19 y ha escrito en su cuenta de twitter que ha pasado 'control Antidoping mañanero' y que ello 'no es la nueva normalidad, es la misma vida que ya tenía'.



"Estamos de vuelta y no se puede estar más feliz", agregó la deportista, quien acompañó el texto con una foto en la que mostraba el formulario del examen médico antidopaje al que se ha sometido.



La atleta granadina pasó su primer control antidopaje sólo unos días después de retornar a los entrenamientos al aire libre tras haber estado confinada en su domicilio sin poder ejercitarse en el exterior alrededor de dos meses por la crisis del coronavirus.



Antes de esa vuelta al trabajo, Pérez se sometió hace justo una semana a una analítica para conocer si había pasado el COVID-19 y así poder regresar a los entrenamientos "sin poner en peligro" ni a su equipo ni a su familia, anunció ella misma.



"No quiero una nueva vida sino la que queríamos anteriormente", explicó entonces la marchadora española, quien ha comenzado a "trabajar muy duro" para preparar unos Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 para los que ya ha logrado plaza.