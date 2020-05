Los triatletas paralímpicos, confiados para el nuevo reto de Tokio 2021

Jairo Ruíz, Susana García, Héctor Catalá, Eva Moral, Alejandro Sánchez Palomero, Rakel Mateo y José Luis García, 'Jota', los siete triatletas paralímpicos españoles con plaza para Tokio 2021, afrontan ilusionados y confiados el nuevo reto de la cita japonesa, en la que esperan obtener un buen resultado.

En Río de Janeiro 2016 el triatlón se estrenó como deporte paralímpico y la única medalla española fue la de bronce de Jairo Ruiz en la categoría PT4, en un equipo formado por cuatro deportistas. Para Tokio, según José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, "pasar de cuatro a siete deportistas es un salto importantísimo y las expectativas de medalla son de entre tres y cinco".

Una de las principales bazas es la de Jairo Ruiz, que ya logró el bronce en Río. "Ahora llego con más confianza aunque estoy en una situación parecida. Mis aspiraciones para Tokio siguen siendo subir el podium y competir lo mejor posible", dijo el almeriense.

La gallega Susana Rodríguez, doble campeona del mundo de triatlón en la categoría de discapacitados visuales, recordó que los Juegos de Río 2016 -fue quinta- fueron "una experiencia a nivel vital" que la cambió para siempre. "Los cuatro años se han pasado en trabajar mucho y creo que hay una mejora bastante grande a nivel deportivo para pensar en la medalla. He querido insistir en la natación, que es mi punto más débil, y es lo que hace que tengas que reinventarte y seguir creciendo", dijo Susana, que durante este tiempo de Estado de Alarma ha estado trabajando como médico en el hospital de Santiago de Compostela. "Ahora, con un año extra derivado de una situación complicada que seguimos pasando, porque esto no se ha terminado, hay que volver a pensar en los Juegos", señaló.

El valenciano Héctor Catalá, campeón del mundo de triatlón de la categoría PVI de discapacitados visuales y que recientemente completó desde su casa un Medio Ironman solidario, es nuevo en este ciclo de clasificación. "Lo he vivido como un viaje nuevo en el que el principal objetivo era estar en Tokio de la mejor forma posible y aspirar a todo. Sin dejar de lado y descuidar el camino, es importante lo que he aprendido", dijo.

"Ha habido mucho nerviosismo, sobre todo en la primera carrera en Montreal, pero he disfrutado mucho y ahora creo que soy mejor deportista y mejor persona", declaró Catalá, que reconoció que la posibilidad de competir sin público en las calles hará que se "pierda el aliento y las competiciones sean diferentes".



La madrileña Eva Moral, que compite en la categoría de sillas de ruedas, podrá cumplir en Tokio su "sueño" de estar en los Juegos tras no estar su categoría en Río. "Fue un revulsivo brutal saber que podríamos ir a los Juegos de Tokio. Mi categoría tiene mucho nivel, hay chicas que venían de otros deportes y eso te hace apretar los dientes y ser mejores cada día", señaló.



El salmantino Alejandro Sánchez Palomero, medallista de bronce en Pekín 2008 en natación, deporte en el que también compitió en Londres 2012, es "nuevo" en el triatlón, pero "veterano en el mundo paralímpico". "Ya sé lo que es sentir la magia de los Juegos y ahora tengo la suerte, la ilusión y el sueño de vivir otra oportunidad en otro deporte diferente, pero con las mismas ganas. Estoy ilusionado, feliz, y aprovechando al máximo cada instante", confesó. "Estoy orgulloso de mis compañeros, de lo que nos esforzamos para ser mejores. El triatlón crece de forma inmensa cada año, pero los deportistas demostramos que tenemos mucho que ofrecer", señaló.



La vizcaína Rakel Mateo, que ha sufrido el coronavirus de manera directa con su madre, disputó su primer triatlón en septiembre de 2013 y en 2016 vivió los Juegos de Río, en los que finalizó octava en su categoría PT2 de discapacitados físicos. "En Río tenía mucho que aprender y sabia que después de esos Juegos tenía mucha capacidad de mejorar. Este tiempo he luchado por hacer cosas y avanzar para mejorar", comentó. "Ahora sigo luchando y con la ilusión de estar en Tokio, porque esto pasará pronto", apuntó.

El madrileño José Luis García Serrano, 'Jota', es el único ciego total en España que está dentro de las Series Mundial de paratriatlón. "Después de este tiempo hay que volver a buscar nuestra mejor versión. Yo soy nuevo en esta clasificación, pero han sido cuatro años en los que he aprendido mucho a nivel deportivo. He hecho matemáticas para hacer cuentas en mi ránking y lograr cumplir un sueño", confesó en una charla organizada por la FETRI. "Este proceso me ha hecho conocerme más como deportista porque me han pasado en estos cuatro años de todo. Desde caídas en un Europeo a más de cincuenta kilómetros por hora hasta organizar viajes en el último minuto o un cambio en los deportistas de apoyo. Son decisiones muy duras regadas con esfuerzo y sacrificio", concluyó.