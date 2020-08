Bruno Hortelano: "Hubo momentos en que sentí que perdía la ilusión"

Al día siguiente de batir el récord español de 150 metros, con un tiempo de 15.42 segundos, el atleta español Bruno Hortelano reconoció, durante su visita a las instalaciones del Centro de Tecnificación de Ordino (Andorra), que hubo momentos, en su carrera deportiva, en que sintió "que perdía la ilusión".



El plusmarquista español de 100, 150, 200 y 400 metros valoró su nuevo récord batido en el Campeonato de Andorra disputado en el Estadio Comunal y habló del pasado. "Ha habido momentos en mi carrera deportiva que sentía que perdía esa ilusión que se ha vuelto más trabajo que otra cosa. Quiero olvidarme de todo esto y buscar carreras y disfrutar".



Aprovecho para hablar un poco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. "Considero que ayer di el primer paso de cara a la temporada de los Juegos Olímpicos. Por tanto fue la primera carrera de la temporada de Tokio 2021".



Continuó hablando de sueños por cumplir. "En el fondo tengo un sueño muy ambicioso y es un sueño muy privado también, pero creo que el trabajo que he estado haciendo refleja esta ambición. Es un pasito pequeño. Para mí esto no es haber hecho mejor marca personal ni récord español, en el fondo es buscar las sensaciones que nunca he tenido compitiendo".



Sus objetivos están más que claros. No busca récords. "Más que estar ansioso buscando marcas o mínimas o lo que sea en la pista, en cuanto a lo tangible me gustaría correr bonito y sentirme bien. Necesito soltarme un poco, soltar riendas y es un buen momento para aplicar lecciones sacadas del confinamiento: paciencia y flexibilidad".



Bruno Hortelano habló de un cambio de chip para está nueva temporada. "Llevo muchos meses trabajando y ha llegado después de recibir un palo detrás de otro hasta aprender de las experiencias. Con el confinamiento me agobié bastante, pero aprendí que no es de vida a muerte. Lo de ayer es el camino a seguir y buscamos la técnica de carrera y no pensar tanto cuando corro. Si logro poner mi mente atrás mi cuerpo funcionará como una maquinaria", sentenció el plusmarquista español.