Kevin López: "Este triunfo, tras una temporada rara, es súper importante"

El atleta sevillano Kevin López, que este domingo se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de España de 1.500 metros, ha tildado su "triunfo" de "súper importante tras pasar una temporada rara, como todo el mundo", a causa de la pandemia de covid-19.

López, a quien acompañaron en el podio Ignacio Fontes y Jesús Gómez, las dos grandes promesas del mediofondo español, opinó que para él este 2020 ha sido "un poco peor que para los demás por no tener motivación tras la suspensión de los eventos internacionales" como los Juegos Olímpicos o el Campeonato de Europa.

"Me ha costado entrar en la dinámica de trabajo, darlo todo en los entrenamientos. Me ha costado mucho, pero al final me puse medio en forma, aunque sé que no he estado al nivel que puedo alcanzar", ha manifestado a Efe el corredor de Lora del Río.

Kevin López, de 30 años, indicó que "pese a todo", el título nacional le "da mucha motivación para que el año que viene, con tiempo, salgan las cosas mejor", ya que el calendario "exigente de 2021, con los Juegos, el Europeo y los campeonatos en pista cubierta, requiere que hacer cosas muy bien para sacar un puntito más de lo sacado otros años".