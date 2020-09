Marisol Casado: "Hay plan A, B, C, D para Tokio, el quid es cuándo elegirlo"

El COI trabaja en distintos escenarios para los Juegos Olímpicos de Tokio, con o sin vacuna, con o sin público, con o sin cuarentena..., pero lo más difícil será saber "en qué momento tomar las decisión sobre qué modelo elegir", señaló Marisol Casado, miembro del organismo y presidenta de la Unión Internacional de Triatlón (ITU).



"Trabajamos en la preparación de los diferentes escenarios, con la seguridad de que se van a hacer los Juegos. Con qué escenario, no lo sabe nadie. Pero en algún momento habrá que tomar la decisión sobre qué modelo de Juegos podemos hacer. Con cuánta antelación tomarla, ahí está el quid", indicó la dirigente española.



"Aunque haya un plan A, B, C y D, tres o cuatro meses antes habrá que elegir uno de ellos. Ese es el gran misterio. Pero en todos los planes se trabaja con la seguridad de que va a haber Juegos", incidió.



"Para las vacunas, por lo que se habla de plazos, parece que quizá lleguemos dentro del límite. Si las hay, los Juegos serán de una manera; si no, serán de otra", dijo a Efe Casado, que tiene la impresión "de que los Juegos van a ser con público".



A su juicio, la clave de todas las previsiones es que "Tokio está por la labor de hacer los Juegos" y su compromiso inquebrantable se adaptará a cualquier circunstancia.



"Por lo que a mí respecta", dijo como miembro del COI y presidenta de federación olímpica, "también digo lo mismo. Sin estar preparados no se pueden hacer los Juegos y vamos a estarlo".



Casado confía en que "de aquí a entonces quizá podamos ir ya vacunados" y cree que la evolución de la pandemia de coronavirus debería "ponerse peor de lo que ya ha estado" para hacer peligrar los Juegos.



En este sentido, destacó el papel tranquilizador del presidente del COI, el alemán Thomas Bach, "siempre muy pendiente de animar a todos y sin cejar en su mensaje de que los Juegos se van a hacer".



"Nos ha enviado cartas animándonos a promover el deporte como herramienta para salir de la situación. Yo lo he esgrimido ante mi federación: tenemos el mandato de organizar", señaló.



Casado puso como ejemplo de organización de éxito durante la pandemia los Mundiales de triatlón de este mes en Hamburgo (Alemania).



"Es una ciudad grande y se cambió el lugar de competición para llevarla a un parque y que el público estuviera controlado. Hay que ser flexibles para adaptarse. Nosotros tuvimos que dejar el campeonato del mundo en una sola prueba, en lugar de una serie, hemos salvado dos Copas de Europa en República Checa e Italia y vamos a cerrar con la Copa del Mundo en noviembre en Valencia. Si sacamos adelante todo esto", dijo, " estaremos muy contentos porque habremos dado la oportunidad a los deportistas de que cojan el ritmo de competición. Al final, el deporte se reduce a que unos se conozcan a otros".



El COI propuso este viernes una batería de medidas para simplificar los Juegos de Tokio y enjugar los gastos derivados del aplazamiento. Marisol Casado opina que se puede recortar en servicios adicionales, pero no mucho en la propia competición.



"En triatlón, el montaje que vimos el año pasado en la prueba test era muy espectacular y eso ya está hecho. Se puede recortar en el 'look and feel', en los detalles. En Río ya lo hicieron y no pasó nada", recordó.



Las medidas que propone el COI se centran en la reducción de las atenciones a patrocinadores e invitados, en la simplificación de las zonas, sedes y horarios de entrenamiento o en el cambio de los vehículos oficiales por el transporte público, entre otros aspectos.



Casado indicó que, impulsadas desde el COI, estas propuestas siempre son bien acogidas por la 'familia olímpica'.



"No me deja de sorprender el poder de los aros olímpicos. Por ejemplo, es increíble que muchas federaciones grandes hayan empezado a hacer planes para fomentar el liderazgo de las mujeres solo después del trabajo del grupo de género del COI", apuntó.



Casado, que preside la ITU desde 2008, se presentará a la reelección el próximo 29 de noviembre en una asamblea general que será telemática. El danés Mads Freund es su rival para ocupar el cargo.



La española argumenta para revalidar el puesto "el valor de la experiencia, muy importante en una federación internacional muy joven", así como "una línea muy ascendente en la gestión", que reflejan "las puntuaciones altas en la encuesta de gobernabilidad de ASOIF", el organismo que agrupa a las federaciones.



"Pero quedan cosas por mejorar y es importante la continuidad de los equipos", dijo Casado, que en los Juegos de Tokio verá el debut del relevo mixto por equipos, uno de los objetivos de su mandato.



"En el futuro me gustaría integrar en una competición internacional a muchos países que no tienen plaza en los Juegos Olímpicos, porque allí las cuotas son muy reducidas (55 hombres y 55 mujeres)", indicó sobre sus objetivos en caso de ser reelegida.



Natalia Arriaga