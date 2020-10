Gómez Noya, Iván Raña y Anna Godoy liderarán una gran participación

Los triatletas olímpicos Javier Gómez Noya, Iván Raña y la barcelonesa Anna Godoy partirán como favoritos en la Copa de Europa de Triatlón Sprint que el domingo, día 25, se disputará en Barcelona.

Sesenta y nueve triatletas masculinos, con 39 españoles, y 30 femeninos, con 23 españolas, tomarán parte en la prueba continental 29 años después de que la ciudad condal fuera sede de la Copa de Europa, en 1991, con las victorias de Francesc Godoy y la canadiense nacionalizada española Catherine Davies.

El evento ha sido presentado este viernes en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona, en un acto presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento, David Escudé, junto al director de competiciones de la Federación Española y director técnico de la carrera, Jorge García.

Junto a ellos también han estado los triatletas Ana Godoy y Fernando Alarza, vigentes campeones de España de Triatlón Sprint. Alarza no podrá competir por estar lesionado.

Escudé ha comentado que, "no queríamos dejar que Barcelona no tuviese un triatlón este año, por razones obvias no será tan multitudinaria como en otras ocasiones, pero será realmente excepcional y con todas las garantías dada la situación de la pandemia".

"La apuesta de Barcelona es clara y evidente ya que uno de los objetivos es ser sede de una Serie Mundial en los próximos años, Barcelona es el lugar idóneo para alojarla", ha añadido el regidor de deportes del Ayuntamiento.

José Hidalgo, presidente de FETRI, que ha entrado por vía telemática, ha recordado que, "hace treinta años se disputó la primera Copa de Europa en Barcelona y ahora la Green Sport Flag, la bandera de la sostenibilidad, de la unión del deporte y el medio ambiente ondeará en Barcelona y convertirá a la ciudad condal en el gran referente futuro del mundo del triatlón".

Anna Godoy, hija de Paco Godoy, ganador de la Copa de Europa hace 29 años, ha indicado: "Es un orgullo poder correr en mi casa y, sobre todo, competir dados los tiempos que corren".

El manchego Fernando Alarza ha señalado que, "desde que empezó la pandemia está será la prueba internacional de mayor nivel que se celebrará en España y en la que tendrán puestos todos los ojos del triatlón mundial".

La prueba contará con la colaboración de la Unión Europea de Triatlón (ETU) y la Federación Catalana de Triatlón. La modalidad Sprint consta de 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera atlética.