Fernando Carro: "Una medalla en los Juegos de Tokio sería mágica"

Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, declaró a EFE que "una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sería mágica" y supondría un "premio a la constancia" por una trayectoria deportiva dedicada al atletismo.



A sus 28 años, Fernando Carro es uno de los mejores atletas españoles del momento. Prueba de ello es que hace poco más de un mes, el 22 de noviembre de este 2020, se convirtió en el español con mejor marca en 10 kilómetros al parar en la localidad madrileña de Alcobendas el crono en 27:46, una marca que rebajó en dos segundos a la de Toni Abadía (27:48, Laredo, 2018), pero que no pudo ser homologada como récord por el excesivo desnivel (más de un metro por kilómetro) favorable del recorrido.



"De un año que parecía que todo era malo he conseguido asentarme en marcas muy buenas por arriba y hacer una buena por abajo en 1.500, lo que me da un espectro muy amplío para afrontar el 3.000 obstáculos, que está en el centro", dijo a EFE Carro, contento con el rendimiento que ha dado en estos últimos meses.



"Necesitaba ese componente de fuerza y también aeróbico del 10.000 y he podido sacar una solvencia en marcas que me permitirán mirar más a la cara a otros atletas en los Juegos Olímpicos", confesó el atleta español tras acudir a la presentación de la San Silvestre Vallecana.



"Con 8:05 para el Mundial de Doha en 2019 tenía que mirar a muchos atletas la cara, pero a una carrera más rápida igual había más gente rápida que yo. Ahora me van a ver atletas africanos y pensarán que ese tío español, del pelo, largo corre rápido. Esto me da garantías diferentes y me da una lectura positiva de un año difícil", señaló.



El atleta madrileño está llamado a ser uno de los protagonistas principales en la San Silvestre Vallecana, que este año, debido a la pandemia de la COVID-19, se disputará sólo para élite en un circuito de 2,5 kilómetros por el Ensanche de Vallecas, al que se darán cuatro vueltas.



"Vamos a echar mucho de menos a la gente que nos falta y también a las sensaciones a las que estábamos acostumbrados y que igual no eran tan normales", apuntó Carro, que se mostró esperanzado en que el año que viene vuelvan "los corredores populares a las calles" de Madrid.



"Tengo una sensación de agradecimiento porque hay mucho esfuerzo y mucha gente que ha puesto su gallardía para sacar este deporte adelante y por ellos hay que hacerlo bien. Esta carrera tiene magia", subrayó.



A pocos días para la celebración de Reyes, Fernando Carro, aparte de "salud", pidió su particular deseo para el nuevo año.



"Estoy satisfecho con mi carrera deportiva, pero si pudiera pedir algo pediría quedarme en los Juegos con la sensación de que está es la realidad, de que me iré orgulloso de Japón. Este año es el que tengo la chispa y ojalá se alineen los astros y pueda conseguir algo grande", confesó el atleta madrileño, que sueña con una medalla.



"La medalla en los Juegos es muy mágica y si la consiguiera sería un premio a la constancia y a todas las personas que nos arropan. Me parecería mágico conseguirlo de manera honrada porque haría ver que se puede y sería muy bonito", finalizó.