Lasitskene: "No he oído aún de las agencias antidopaje que esté permitido vacunarse"

La rusa María Lasitskene, triple campeona mundial de salto de altura, no planea vacunarse contra el coronavirus, porque no sabe si puede ser contraproducente para su condición física y porque aún no sabe si está permitido oficialmente por las agencias antidopaje, según dijo a la agencia rusa TASS.

"Como atleta, me preocupa cómo la vacuna pueda afectar a mi cuerpo y mi forma. Mientras (la vacunación) sea opcional, yo me abstengo de vacunarme", dijo la atleta.

Indicó que quiere ver cómo se desarrolla la situación con la vacuna, dado que las organizaciones antidopaje aún no se han pronunciado sobre este aspecto.

"No he oído aún de las agencias antidopaje que esto está permitido oficialmente", señaló Lasitskene, de acuerdo con la agencia TASS.

La atleta apuntó además a la posibilidad de que en un futuro se permita viajar únicamente con una vacuna autorizada a nivel mundial en los pasaportes o certificados de vacunación que ahora se estudian implantar, por lo que si se vacuna con otra no sería bueno.

"En general, no lo voy a hacer voluntariamente aún (vacunarme)", enfatizó Lasitskene, quien quiso dejar claro que no llama a nadie a no vacunarse, sino que se trata de su opinión personal.

"Es mi opinión, porque soy una atleta y mi forma puede verse afectada por un estornudo, cualquier inyección", aseveró.