El ruso Shubenkov tacha de "burda calumnia" las acusaciones de dopaje con furosemida

El subcampeón mundial de 110 metros vallas, el ruso Serguéi Shubenkov, tachó hoy de "burda calumnia" las acusaciones vertidas por la prensa local de que el vallista consumió el diurético furosemida.

"Toda la información acerca de que consumí furosemida y que lo detectaron en un análisis es una burda calumnia fabricada por una 'fuente' anónima. Eso nunca ocurrió", dijo Shubenkov en su cuenta de Instagram.



Shubenkov, que aspirar a disputar como atleta neutral los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que "a lo largo de su carrera nunca utilizó sustancias prohibidas".



"Nunca he hecho trampas. Mi opinión sobre el dopaje la he expresado en más de una ocasión y ésta no ha cambiado", apuntó.



Sí admitió que recibió un comunicado de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), aunque se negó a desvelar su contenido por motivos "legales".



"Sólo puedo decir que no me han sido impuestas ningunas restricciones y entreno con normalidad", dijo.



Nada más salir el miércoles la noticia del supuesto positivo, su entrenador también aseguró que "no se corresponde con la realidad".



El canal de deportes Match TV informó ayer de que Shubenkov, de 30 años, había dado positivo por furosemida, un diurético que se utiliza habitualmente para ocultar el consumo de sustancias prohibidas.



Según informó el diario "Sport Express", la concentración en el organismo del atleta ruso detectada por la agencia antidopaje rusa, RUSADA, es mínima.



"Sport Express" insiste hoy en que Shubenkov recibió una carta sobre una posible violación de las normas antidopaje.



El atleta, que ya se perdió los Juegos de Río por el dopaje de Estado, tendría que esperar al resultado de la prueba B.



Shubenkov, junto a dos campeonas mundiales, María Lasitskene en altura y Anzhélika Sídorova en pértiga, han sido los abanderados del atletismo limpio y los más críticos con la Federación Rusa de Atletismo (FRA) por su connivencia con el dopaje.



El vallista se reunió recientemente con el jefe de World Athletics, Sebastian Coe, en un intento de que los atletas rusos limpios recibieran luz verde para competir en el exterior.



En caso de que se confirme el positivo de Shubenkov y este reciba la correspondiente sanción, los atletas rusos podrían verse privados de la posibilidad de competir como neutrales en Tokio.



Shubenkov alcanzó la cima en su especialidad en los Mundiales de Pekín 2015 al colgarse el oro, pero se vio privado de luchar por una medalla en Río, tras lo que fue plata en los dos últimos Mundiales y el Europeo de Berlín 2018.



World Athletics informó en diciembre pasado de que rehabilitará a la FRA, excluida desde 2015, si cumple con las reformas exigidas antes del próximo 1 de marzo.