Katir, segundo en 3.000 con la tercera mejor marca española de siempre

Mohamed Katir, joven atleta de origen marroquí afincado en la región de Murcia desde niño y que pertenece al Club UCAM Cartagena, acabó segundo con la tercera marca española de siempre este viernes en los 3.000 metros de la reunión de Karlsruhe (Alemania), primera de las cinco reuniones internacionales del World Indoor Tour GOLD 2021.

Katir terminó segundo con su mejor marca personal, 7:35.29, con la que mejoró de largo los 7:48.84 que atesoraba como mejor registro antes de viajar a Karlsruhe.

Además, se coloca tercero en el ranking nacional de todos los tiempos que lidera Sergio Sánchez con 7:32.41 (2010) por delante de Alberto García (7:32.98 en 2003).

Katir sólo fue superado por el keniano Bethwell Birgen, vencedor con 7:34.12, mejor registro de la campaña -batió los 7:50.33 que marcó el español Ignacio Fontes el pasado día 23 en Valencia-, y con el francés Jimmy Gressier tercero (7:39.70).

La mediofonista de Banyoles Esther Guerrero, campeona de España absoluta de la distancia tanto al aire libre como en pista cubierta en 2019 y 2020, terminó cuarta en unos ajustados 1.500 metros con un registro de 4:12.81, en una carrera ganada por la alemana Katharina Trost (4:12.02) y en la que la cuatro primeras terminaron en el mismo segundo.

Ana Peleteiro, campeona de europa bajo techo en 2019, fue quinta en triple salto femenino con 13,85 metros en su sexto y último intento.

La gallega, que llevaba once meses sin competir, empezó con nulo, siguió con 13,83 y 13,59, anotó dos fallos seguidos y acabó con esos 13,85 en un concurso ganado por la cubana Liadagmis Povea (14,54), medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019.

El palentino Óscar Husillos fue segundo en la final-1 de 400 (46.68) y el canario Samuel García acabó tercero en la final 2 (47.20). Con tres atletas en cada carrera, mientras que el madrileño Pablo Sánchez-Valladares se clasificó séptimo en los 800 con una marca de 1:47.30, a ocho centésimas de los 1:47.22 que acredita.

Eusebio Cáceres acabó quinto en longitud con sólo dos saltos válidos: 7,43 y 6,77, y en 60 metros vallas, la irunesa Teresa Errandonea fue descalificada en las series por adelantarse a la salida.





Kevin López, baja de última hora

El loreño Kevin López, que tenía pensado participar en la reunión, finalmente se vio obligado a 'bajarse' de la cita por unas molestias físicas. "Finalmente seré baja en el WIT de Karlsruhe. Llevo 10 días con una molestia que me permitía entrenar y no le di más importancia. Ayer me hice una eco y tenía un pequeño edema y contractura en el oblicuo del Abd. que me estaba generando bastante tensión en el psoas. Me estaba impidiendo correr bien y generando molestias en otros puntos por ir compensando. Es algo sin mucha importancia, pero que merece parar y recuperarlo para no caer en un problema mayor. Toca valorar si puedo competir con un mínimo de garantía en la PC o poner la mente en los JJ. OO.", aseguró el sevillano en sus redes.