Maribel Pérez: "El atletismo no me da como para vivir sin trabajar"

Maribel Pérez: "El atletismo no me da como para vivir sin trabajar" @alberto_armas

La velocista sevillana Maribel Pérez no deja de acaparar la atención de los medios nacionales desde su "brutal" marca de 7.25 en las semifinales de 60 metros de los Campeonatos de Andalucía de Antequera de hace unos días. De ahí que en la noche de este martes atendiera la llamada de José Ramón de la Morena para el programa El Transistor de Onda Cero.

Una intervención en la que recordó que combina su carrera deportiva con el oficio de fisioterapeuta. "Yo trabajo porque me gusta mi trabajo, mi papel como fisioterapeuta, pero también es necesario para comer. Tengo becas, pero no me da como para vivir sin trabajar. Llevo cuatro años en la clínica y me permiten compaginar muy bien mi carrera deportiva con mi trabajo. Me saqué lo de instructora de pilates, soy muy apañada", bromeó la atleta, de 27 años y la más veloz de la historia de las nacidas en España.

No en vano, la plusmarca nacional de 60 permanece en poder de Sandra Myers desde hace 31 años (7.23), y el segundo lugar del ranking de todos los tiempos lo ocupa la atleta de origen nigeriano Josephine Onyia, con 7.24.

"Es un orgullo estar detrás de atletas como ellas. Por qué no soñar con estar entre las ocho primeras a nivel europeo", precisó Pérez. "Hago calentamientos casi de hora y cuarto, hora y veinte para una prueba de siete segundos. Mínimo hora y diez. Mis clientes hacen calentamientos de diez minutos o quince minutos y les digo 'olvidaos de eso'", añadió.

Para terminar fue cuestionada por su exceso de concentración durante las pruebas, sobre lo que confesó no haber tenido nunca una salida nula. "No recuerdo ninguna salida nula. Recuerdo salidas muy malas. En el Europeo de Berlín me quedé en el taco exagerado, pero luego salidas nulas gracias a Dios nunca he tenido", concluyó.