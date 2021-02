Eusebio Cáceres recupera el título de longitud con 7,91

El alicantino Eusebio Cáceres se proclamó por sexta vez campeón de España de longitud en pista cubierta con un salto de 7,91 metros que, realizado dos veces, le dio una holgada ventaja de 21 centímetros sobre el segundo, Francisco Javier Cobián, campeón al aire libre.



Cáceres abrió el concurso con su mejor salto de la temporada (7,69) y fue mejorando hasta la cuarta ronda (7,78, 7,83, 7,91), luego bajó a 7,74 y terminó repitiendo su mejor registro del concurso.



"Muy contento. Ha sido un año raro, pero me he ido encontrando bien, he trabajado mucho la técnica, aunque me faltaba confianza para sacar lo que tengo. No estoy haciendo nulos y ahora hay que ir hacia adelante. Estoy para ir al Europeo, sé que estoy bien, puedo hacer los seis saltos", comentó el atleta de Onil.



El campeón anterior, Jean Marie Okutu, que estaba empatado a cinco títulos con Eusebio Cáceres, hubo de conformarse esta vez con la medalla de bronce (7,68), y Daniel Solís, que se presentaba en Madrid con la mejor marca española del año (7.80), terminó fuera del podio, cuarto con 7,66.



Malen Ruiz de Azúa, del Valencia, recuperó el título de pértiga tres años después. Un salto de 4,43 le dio la tercera corona bajo techo, por delante la anterior campeona, Miren Bartolomé (4,38) y de Andrea san José (4,28).