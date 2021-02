Carolina Robles acepta su ausencia: "Hasta aquí el sueño europeo"

La atleta sevillana del FC Barcelona Carolina Robles, la española más rápida de la temporada y la única que este año ha bajado de los 9 minutos (8:59.93) en la prueba de 3.000 metros, aceptó su exclusión de la lista para el Europeo de Torun (Polonia) al asegurar que le parece "igual de justa" la decisión de llevar a Lucía Rodríguez.



Carolina Robles, cuarta clasificada en los recientes Campeonatos de España, se quedó fuera de la convocatoria para la cita continental. "Hasta aquí el sueño Europeo", asumió en una publicación en su perfil de Twitter.



"Espera lo mejor... Prepárate para lo peor... Y acepta lo que venga (...) Se me queda el dolor en el alma de no poder darle el bocado a la marca que tanto hemos trabajado. No obstante, me parece igual de justa la decisión de llevar a Lucía. ¡A por todas chicas!", indicó la sevillana.



Las atletas incluidas en la convocatoria de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para la prueba de 3.000 metros fueron Blanca Fernández, Marta García y Lucía Rodríguez, lo que deja a Carolina Robles sin la posibilidad de disputar el Europeo en pista cubierta de Torun.



Su cuarto puesto en los recientes Campeonatos de España motivó su ausencia en la lista.