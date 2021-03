Ana Peleteiro: "No me hago pequeña ante las adversidades"

Ana Peleteiro: "No me hago pequeña ante las adversidades"

La española Ana Peleteiro, subcampeona europea en pista cubierta en la modalidad de triple salto, dijo este martes a EFE que en los recientes campeonatos continentales de Torun (Polonia) demostró que "no" se hace "pequeña ante las adversidades".



La gallega reconoció que competir con un dorsal dorado, como defensora del título europeo logrado hace dos años en Glasgow, le pesó porque supuso una "presión" añadida, pero consideró que lo supo "llevar bien".



"He disfrutado mucho la competición a pesar de haberla sufrido también. Me he demostrado a mí misma que los entrenamientos sirven para algo. Ese último salto (de 14,52 metros, que le dio la plata) está ahí porque llevo mucho trabajo encima. El resultado me motiva de cara al verano y me da confianza. Este año, que es año olímpico, es muy importante llegar con confianza en mí misma y en mi trabajo", indicó la atleta de Ribeira (A Coruña).



Ana Peleteiro comentó a EFE que necesitaba ese buen resultado tras un invierno de altos y bajos. "La pista cubierta ha sido regulera. No estaba yo muy confiada de cara a verano, me sentía fuera de lugar. Estar un año sin competir (por la pandemia) es difícil. Cuesta asimilar que no eres atleta y que de repente vuelves a serlo. Para mí fue difícil. Necesitaba este toque de confianza y motivación", afirmó.



De cara a la cita olímpica de este verano en Tokio, la gallega se comprometió a "trabajar más que nunca". "Yo nunca he preparado unos Juegos Olímpicos, así que para mí es algo nuevo. Iván Pedroso (su entrenador) sí está acostumbrado, así que confío plenamente en él y en su forma de planificar. Tengo ganas de ver con qué nos sorprende. Se sacará un as de la manga y haremos cosas diferente", auguró.



Durante los próximos cuatro meses, Peleteiro estará plenamente centrada en la preparación de su debut en unos Juegos Olímpicos. Pasará unos siete días de desconexión en Galicia y a su vuelta a Guadalajara empezará a entrenar "con un 'reset' mental que también es necesario".



"Considero que llegar a unos Juegos Olímpicos con 25 años es una buena edad. Soy joven, pero ya soy una mujer y tengo experiencia en campeonatos internacionales. La experiencia de unos Juegos Olímpicos va a ser brutal, pero estoy con muchas ganas. He demostrado que no me hago pequeña ante las adversidades. Va a ser un examen más a superar para demostrarme a mí misma que soy igual que las demás", sentenció.