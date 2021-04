El 44,1% de los españoles exige deporte al ir de turismo

El 44,1% de los españoles mira las capacidades deportivas de la zona antes de reservar sus vacaciones, según un informe extraído del Club La Santa, complejo deportivo y hostelero de Lanzarote, publicado esta semana antes de la reapertura de sus puertas tras un año cerrado por la pandemia.



Tras el parón, afrontan una "muy ilusionante" vuelta en la que, de momento, la pandemia no está frenando la llegada de atletas: "Nosotros nos regimos por el Real Decreto que dice que en caso de ser profesionales o federados se exime del uso de mascarilla según diga su Federación. Lo que hacen los deportistas es comparar con lo que están viviendo ellos en su país, pero no hemos tenido a nadie que nos haya dicho que no por las restricciones", comenta a EFE Fabio Eligio Cabrera, jefe de deportes y director de carreras del club.



Según un estudio elaborado por dicho centro, el 69,5% de los encuestados señala al entorno como el primer factor a tener en cuenta al organizar su período vacacional. Un porcentaje que se eleva hasta el 75% si se incluyen como variables las instalaciones deportivas existentes en el establecimiento elegido.



Entre ellas destaca la piscina como la infraestructura más valorada entre los encuestados (42%), aunque la pandemia está cambiando el paradigma deportivo. Los confinamientos debido a la COVID-19 incitaron a la gente a la práctica deportiva como vía de escape, como vuelta a las calles y forma de reunión.



En España, hasta el 37% afirma que ha probado un deporte nuevo en el último año, con salir a correr como el más popular (40%) y el tenis o pádel ganando enteros con un 19% más de practicantes.



Una nueva forma de vivir. También las vacaciones. Cuatro de cada diez españoles encuestados (un 44,1%) afirman que consideran "imprescindible" o "importante" que un hotel o establecimiento disponga de instalaciones deportivas al tomar la decisión de reservar sus vacaciones. En verano, playa, chiringuito y deporte; las tres patas del nuevo turismo.



Y esta última es una gran puerta para reflotar el sector ante la crisis del coronavirus. El aeropuerto de Lanzarote recibió más de 2,5 millones de viajeros en 2020, un 65% menos de los que aterrizaron en la isla en 2019, prepandemia.



Un año en el que más de 1,5 millones de turistas internacionales viajaron a España por motivos directamente relacionados con el deporte (para practicarlo o para participar o asistir a un evento deportivo), según datos del Instituto Nacional de Estadística.



Mirando solo a Lanzarote, en 2019 alrededor de 362 mil turistas realizaron actividades deportivas en la isla, lo que supone el 14,4% del total de turistas que visitaron la isla, según apuntó la Oficina de Turismo de Lanzarote a EFE.



En 2021, dentro de la marca 'Lanzarote European Sports Destination' potenciada por sus "condiciones naturales únicas" y "excelentes condiciones climáticas", ha sido la vela el deporte que más ha crecido en demanda recientemente. Elegido por más de 300 regatistas y personal técnico de 35 países para sus entrenamientos previos a los Juegos Olímpicos de Tokio, desvela a EFE dicha oficina.



Por su parte, el Consejero Delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández Manchado, ve el futuro con optimismo, aunque remitiéndose a otoño como reflotamiento del turismo.



"Inicialmente, se contaba con un verano que actuase como lanzamiento hacia la recuperación, pero el lento ritmo de vacunación está empezando a complicar los pronósticos", aseguró.



"Existe más optimismo respecto a septiembre, octubre, donde podría plantearse una inmunización de rebaño, tanto a nivel emisor como receptor, lo que podría activar una recuperación más sólida, y contribuir a enderezar algo los datos hasta diciembre y el cierre del año", sentenció.