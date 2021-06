Martos dice que lograr la mínima es un premio tras dos años "difíciles"

Jaén, 4 jun (EFE).- El jiennense Sebastián Martos se mostró feliz por lograr la mínima para Tokio 2020 en 3.000 metros obstáculos en la Reunión Iberoamericana de Huelva "después de dos años difíciles" y dijo que tratará de obtener su pase para las que serían sus segundos Juegos Olímpicos, tras Río 2016.



El tres veces campeón de España aseguró a Efe que los 8.21.72 logrados en la ciudad onubense demuestran que está "plenamente recuperado" y que aún puede "dar mucho en los 3.000 obstáculos", y señaló que sus mejores resultados los ha conseguido en la Reunión Iberoamericana onubense.



"Tengo claro que es mi pista fetiche y en Huelva he logrado mis mejores marcas, ya que en 2014 paré el crono en 8.18.31, mi registro personal, y siempre que he competido he conseguido buenos resultados, por lo que es un placer correr aquí", indicó a Efe.



Martos tiene claro que aún debe ganarse su puesto para estar en los Juegos Olímpicos en el Campeonato de España de finales de junio, "ya que Fernando Carro, Daniel Arce e Ibrahim Ezzaydouni tienen la mínima y otros compañeros aún tienen tiempo de lograrla en las próximas semanas, por lo que habrá que trabajar para conseguirla". EFE



1010552



jmd/cb/og