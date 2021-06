Alarza, feliz con el cuarto puesto en Mundial, última prueba de nivel antes de los Juegos

El español Fernando Alarza, bronce mundial de triatlón en 2016 y subcampeón de Europa dos años después, que acabó cuarto la prueba del Mundial disputada en la localidad inglesa de Leeds (Reino Unido), declaró a EFE que está "muy contento" con ese puesto, más aún si se tiene en cuenta que "era la última carrera de máximo nivel antes de los Juegos Olímpicos" de Tokio.



"Estoy súper bien, muy contento; porque este cuarto puesto es un resultado que me hacía falta, sobre todo para recuperar la confianza en que puedo luchar por las posiciones de cabeza en cualquier carrera de máximo nivel mundial; y eso es muy importante con miras a los Juegos Olímpicos, porque a todo el mundo le entran las dudas", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Leeds antes de regresar a España, Alarza, nacido hace 30 años en Talavera de la Reina (Toledo).



"Me costaba encontrar el sitio que creo que me merecía en las carreras desde la pandemia. Pero bueno, estoy feliz de estar de nuevo entre los cinco mejores del mundo", apuntó.



"Las sensaciones fueron muy buenas aquí; mucho mejor que las que tuve en Japón (donde acabó decimoquinto la primera prueba del Mundial, en Yokohama). Estamos confiando mucho en el trabajo que estamos haciendo, en el trabajo progresivo con miras a los Juegos; y este resultado motiva y da mucha confianza", explicó Alarza, que acabó a nueve segundos del tercer clasificado, el belga Marten van Riel, una prueba que ganó el inglés Alex Yee; por delante del estadounidense Morgan Pearson.



Alarza comentó cómo vivió desde dentro la segunda prueba del Mundial. "La carrera fue muy dura, en todos los sentidos. En la natación la primera boya fue una auténtica locura. Los jueces han descalificado a uno que todos sabemos quién es (en referencia al doble campeón olímpico inglés Alistair Brownlee) por la acción antideportiva que ha hecho; y la verdad es que no tengo palabras para calificarlo. Aunque diré que estuvo mal. Muy mal. Los jueces deberían estar atentos a estas cosas", indicó.



"Al final tuve que luchar en la primera boya. Ahí recibí bastantes golpes y tuve que mantener la calma y confiar en que podía remontar en la segunda vuelta de la natación", declaró a Efe desde Inglaterra el aguerrido triatleta talaverano.



"He confiado en ello. Y en bici intenté, sobre todo, controlar. Hubo un momento en el que no me interesaba mucho estar delante. Había demasiada tensión en el grupo cabecero, quería evitar caídas, como por desgracia le pasó a Javi (Gómez Noya, cinco veces campeón mundial)", dijo, en referencia a su muy laureado compatriota, Alarza, que en Tokio será olímpico por segunda vez.



"Quería evitar caídas que pudieran lastrar la preparación con miras a los Juegos. A falta de dos o tres vueltas tenía piernas para colocarme bien antes de la transición. Al final opté por la estrategia de protección en la bici, porque nos jugamos mucho dentro de prácticamente mes y medio; y cualquier percance te puede lastrar", comentó a Efe Alarza, en referencia a la prueba que tendrá lugar en la zona de la playa de Odaiba de la capital japonesa, a finales de julio.



"Me bajé bien en la segunda transición y al final salí corriendo con mucha inteligencia, creo. No hice mucho caso del ritmo que marcaban los primeros, era demasiado rápido para mí. Sabía que la bici había sido dura y que el circuito a pie también lo era", dijo.



"Poco a poco me fui posicionando, alrededor del quinto kilómetro (de los diez finales de la carrera a pie). Luché la cuarta, la quinta y la tercera plaza, hasta el final", explicó.



"Me faltó un poco de fuelle al final para coger a Marten (van Riel), el belga; pero estoy más que contento con este cuarto puesto y con volver a estar entre los de cabeza. Y más sabiendo que era la última carrera de máximo nivel antes de los Juegos Olímpicos", manifestó a Efe Alarza.



El campeón talaverano elogió la actuación de otro español, el vigués Antonio Serrat, que acabó octavo en Leeds. "Hizo un carrerón. Y cada vez se afianza más en la elite. Tenemos asegurados muchos años de espectáculo español en las Series Mundiales", afirmó.



"Espero que Javi (Gómez Noya, que se cayó en el segmento ciclista) se recupere pronto, porque creo que, por fortuna, no ha sido nada, creo que es cosa de 'chapa y pintura. Y que el capitán se repondrá de este percance. Le deseamos que se recupere lo antes y mejor posible", declaró a Efe Fernando Alarza.