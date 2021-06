María Vicente vuela en el 200: 23.03, tercera española de siempre

Getafe (Madrid), 27 jun EFE).- María Vicente, plusmarquista española de heptatlón con 20 años, arrebató el título de 200 a Jaël Bestue con su mejor marca de siempre: 23.03, récord de los campeonatos y la mejor marca española en 31 años.



La barcelonesa adelanta a Glory Alozie en el ránking español de todos los tiempos para situarse tercera, sólo por detrás de las históricas Sandra Myers (22.38) y Cristina Pérez (22.86).



"Sabía que estaba bien, porque he hecho marca personal en Arona y en Madrid. Pensaba que podía rebajarla aquí, pero no dos décimas. Estoy supercontenta y con muchísimas ganas de ir a Tokio e intentar volver a mejorarla allí contra las mejores del mundo", comentó la nueva campeona.



"Llevaba una semana dura de entrenamientos y me notaba cansada", añadió, "pero qué mejor forma de acabarla. He hecho dos combinadas muy buenas, pero no he sacado mi potencial en todas las pruebas, así que espero que en Tokio me salgan siete de siete".



Bestue, que llegó emparejada con Vicente al comienzo de la recta, cedió en los últimos metros y acabó segunda con 23.23, igualmente récord personal, y Paula Sevilla llegó tercera con 23.59.