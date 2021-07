Carro: "Hay que conseguir hacer una ventaja de competir sin público"

Madrid, 22 jul (EFE).- Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, declaró este jueves que "de la falta de público" que habrá en el estadio de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) se debe "conseguir hacer una ventaja" para que no afecte al rendimiento durante la competición.

El atleta madrileño, que en 2020 logró la mejor marca española en una carrera de 10 kilómetros con un tiempo de 27:46, que por razones reglamentarias no pudo ser homologada como récord nacional, afronta muy "confiado" la cita olímpica en Tokio.

"Los deportistas hemos tenido que saber sobreponernos durante este tiempo y, en esta ocasión, la ausencia de público en unos Juegos volverá a ser un hándicap añadido que tengamos que superar, aunque tenemos un excelente equipo de amigos y vamos a conseguir sacar de ello, en vez de una desventaja, una ventaja", dijo Carro, que disputará en Tokio sus segundos Juegos.

"En mis primeros Juegos, en Río de Janeiro, el estadio estaba un poco vacío. Las entradas eran caras para la gente de Río y con un estadio vacío me sentí acogido por la responsabilidad que tenía. Eso me lastró y ahora creo que podemos sacar de esto, a priori, una ventaja. No habrá nervios pero hay que sobreponerse", confesó Carro, en la despedida oficial al equipo de atletismo celebrada en el estadio madrileño de Vallehermoso.