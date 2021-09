Marta Pérez, finalista de la Diamond, abandona su papel de "segundona"

La soriana Marta Pérez, cuarta este viernes en la milla de la reunión de Bruselas y clasificada para la final de la Diamond League en 1.500, reconoce que a lo largo de su vida ha sido "una segundona", pero que ahora está disfrutando de su protagonismo en el mediofondo español. "Toda mi vida he sido una segundona. De pequeña me ganaba siempre una amiga que se llamaba Yolanda. En los campeonatos me gana siempre Esther (Guerrero), y este año llevo ya dos segundas mejores marcas (españolas de la historia), pero estoy contenta", declaró a la revista CORREDOR.

"Si hubiese hecho el récord de España, bien, pero yo realmente venía a Bruselas a ser competitiva, a estar delante. He vuelto a ser cuarta. Me ha ganado (Sifan) Hassan, (Axumawit) Embaye y (Linden) Hall, que me gana siempre, pero me he visto bien, fuerte al final, he disfrutado mucho", añadió. Pérez admitió que nunca pudo imaginar que estaría en la final de la Diamond League, la semana próxima en Zúrich. "Estoy en la final de la Diamond, algo que no me podía imaginar, me gusta competir contra las demás. Es verdad que he vuelto a salir lento, no sé por qué, estoy saliendo un poco mal, pero luego he competido bien. En Zúrich intentaré competir y quedar lo más adelante posible".

La atleta soriana, entrenada por Antonio Serrano, se situó segunda en la lista española de todos los tiempos de la milla con un tiempo de 4:21.58 que le dio el cuarto puesto en el Memorial Van Damme de Bruselas, penúltima etapa de la Diamond League. Adelantó en el ránking histórico español de la prueba a Montse Pujol (4:25.17) y a Natalia Rodríguez (4:21.92). Por delante, sólo está Nuria Fernández, plusmarquista nacional con 4:21.13.