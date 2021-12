Jordi Reig traslada su proyecto para formar fisioterapeutas a Uganda

Alicante, 2 dic (EFE).- El fisioterapeuta alcoyano Jordi Reig ha trasladado su proyecto solidario para formar a fisioterapeutas a Uganda, donde contará con una sede fija para formar a los ugandeses a tratar las diferentes lesiones.



Reig, que ya se encuentra en Uganda junto a otras 12 personas, ha contado para su proyecto con la colaboración de Across Africa, una ONG dedicada al desarrollo y empoderamiento de la población local, y la Fundación Joshua Cheptegei.



El alcoyano, de 49 años de edad, ya contaba con un proyecto similar en Etiopía desde 2014 en el que junto a otros voluntarios ayudó a formar a físios y atletas, pero se vio obligado a buscar un nuevo destino por la inestabilidad política que vive la región.



En su mejor momento, el proyecto en Etiopía llegó a contar con más de 250 voluntarios.



Joshua Cheptegei y Jakob Kiplimo, dos de los atletas de máximo nivel de Uganda, fueron determinantes para que este proyecto solidario se haya trasladado al centro del continente, bastante más estable socialmente en estos momentos.



El objetivo, según relata Reig a EFE desde Uganda, es crear una sede fija, con la ayuda de la Fundación Joshua Cheptegei, en la que los físios españoles puedan formar a sus colegas locales y tratar a deportistas, además de aportar material sanitario y deportivo.



?Este viaje es prospectivo y para firmar el convenio. Este país es ahora seguro?, explicó Reig, quien añadió que se han sentado las bases ?para que el año que viene podamos contar ya con 40 o 50 profesionales para formar a los ugandeses?.



?La idea es que cada voluntario pague su billete para venir y que la fundación se ocupe de los gastos de alimentación y alojamiento?, explica Reig.



?Creando una sede fija podemos ampliar el tiempo de actuación a todo el año para que cada voluntario, en función de sus vacaciones, pueda venir aquí a pasar una semana, por lo menos, en cualquier época del año?, dijo el alcoyano.



Jordi Reig asegura que en Uganda hay ?mucho trabajo por hacer? en la formación de los readaptadores deportivos.



?Hay chicos con marcas extraordinarias que pierden la posibilidad de tener un futuro por una tendinitis o un esguince. Aquí, por desgracia, la selección natural funciona y un chico se puede quedar sin futuro por una lesión mal tratada?, detalla.



Y es que el atletismo, según señala Reig, es para muchos africanos ?una posibilidad de mejorar su vida porque les puede permitir competir al máximo nivel y sacar adelante a sus familias?.



El alcoyano ha viajado a Uganda acompañado de 500 kilos de material solidario entre artículos para los fisioterapeutas y los deportistas, donado en este último caso por la cadena Sprinter y la marca New Balance.



El fisioterapeuta español admitió que la situación sanitaria global no está ayudando a desarrollar el proyecto, sobre todo tras la nueva cepa africana del covid.



La motivación personal que lleva a Reig a afrontar esta aventura es clara. ?España está en la élite de la fisioterapia y sabe muy mal no poder compartir estos conocimientos con la gente que más lo necesita?, explica.



Su pasión por el continente africano surgió tras grabar un programa con Jesús Calleja en Etiopía. ?Después de aquella experiencia me decidí a hacer algo?, señala el profesional valenciano, quien es consciente que su ayuda solo es un ?pequeño grano de arena para lo que necesita esta gente?.



?No oculto que siento una gran satisfacción personal que se ve recompensada en los abrazos de los atletas a los que has tratado. Esto no es un proyecto humanitario, es para que los fisios puedan formarse mejor y ayudar a su vez a muchos deportistas puedan llegar a la élite?, sentencia.



Pablo Verdú