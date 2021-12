Fernando Carro empieza "muy motivado" la rehabilitación de los dos tendones

Madrid, 20 dic (EFE).- Fernando Carro, plusmarquista español de 3000 metros obstáculos, informó este lunes a EFE que la operación a la que fue sometido el pasado 15 de diciembre de los dos tendones de aquiles fue "muy bien" y que inicia "muy motivado y con ambición, pero sin ninguna prisa", la rehabilitación para volver pronto a correr.

El atleta madrileño fue intervenido de manera bilateral de las pequeñas deformidades de Haglund que le venían lastrando desde los lejanos Juegos Olímpicos de Río 2016 y que le obligaron a retirarse, lesionado, de las series de 3.000 metros obstáculos de los Juegos de Tokio 2020.

"Voy a empezar ya la rehabilitación. No tengo ninguna prisa pero me entra la ambición. He salido muy contento del quirófano. Los doctores salieron encantados porque nos pusimos en el peor de los escenarios y estaba en el mejor. Salí muy motivado. No voy a tener esos dolores, me han quitado los huesecitos que sobraban en cada pie y esto va muy rápido. Por casa voy con muletas, en la calle sí las uso, pero esto marcha y a final de esta semana espero hacer algo de bicicleta", confesó a EFE el atleta madrileño.