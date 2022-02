Carolina Robles acaba temporada tras pasar hepatitis B y tener mononucleosis

Jaén, 5 feb (EFE).- La sevillana Carolina Robles, finalista olímpica en Tokio 2020 en los 3.000 metros obstáculos, anunció que ha dado por finalizada su temporada de invierno tras haber superado una hepatitis B y estar aún recuperándose de una "maldita" mononucleosis.

La atleta del Barcelona indicó que ahora se explica el bajón que sufrió en el pasado Campeonato de España de campo a través en Jaén, donde en la última vuelta pasó de luchar por el título a terminar sexta.

"No era normal lo que ocurría. ¿Cómo iba a serlo con los entrenamientos que estaba realizando? Aunque ahora me pregunto cómo he conseguido realizar esos entrenamientos, que si me lo cuentan hace unos meses, ni lo creería", manifestó en una carta en sus redes sociales.

Robles atribuye a "la fe y confianza ciega en conseguir algo" que desea "desde hace tantísimo tiempo, que era ganar por vez primera el Nacional", el hecho de haberse "mantenido en pie y en la lucha" contra su "propio cuerpo", a pesar de esos problemas de salud.

"Toca decir adiós a lo que queda de temporada de invierno. Ahora me quedan unos días de relax, pero me alivia saber qué ocurría desde el Campeonato de Europa. He pasado una Hepatitis B y estoy aún terminando una maldita mononucleosis", comentó.

Ante esta situación, añadió que "ahora todo tiene sentido", pues había empezado a cuestionarse "muchas cosas", mientras que "algo" en su interior le decía que no eran su cabeza ni sus ganas, sino que había algo más que le "estaba impidiendo dar lo mejor" de sí misma.

"Maldita seas porque me has privado de recoger lo que hemos sembrado y merecido con tantos días de esfuerzo, sacrificio y tantos kilómetros en mis piernas de ritmos infernales. Solo me queda daros las gracias por tanto apoyo durante estos días; habéis confiado en mí y sabíais tanto como yo que algo no iba bien", recalcó la olímpica española.