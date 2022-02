Jacobs: "La preparación mental fue un paso fundamental para Tokio"

Roma, 8 feb (EFE).- El atleta italiano Marcell Jacobs, flamante campeón de los 100 metros lisos en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, declaró que "la preparación mental fue un paso fundamental en el entrenamiento" para conseguirlo, al recibir este martes el premio al 'Mejor Deportista del Año' de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia.

El velocista, que se convirtió en el primer italiano de la historia en vencer en esta disciplina, reivindicó la importancia de la salud mental en el deporte en el acto de entrega del galardón, en el que también habló con los periodistas.

"El entrenamiento mental ha sido un paso muy grande que ya hemos construido, pero que debíamos implementar. Es una manera de esquivar, entre comillas, la presión. Antes me centraba mucho en los rivales y en lo que la gente esperaba de mí, no en lo que quería yo", dijo un Jacobs que rubricó el récord de Europa con sus 9.80 segundos.

"Ha sido muy importante desde el punto de vista personal porque no hemos trabajado solo en la pista sino también sobre mí mismo, desbloqueando aquellas cosas que te guardas dentro. Es un proceso que seguro continuaremos haciendo con el equipo", añadió el velocista.

Heredero de la leyenda jamaicana Usain Bolt, Jacobs volvió a las pistas el pasado viernes, tras seis meses de parón, para abrir la temporada en Berlín y destacó la importancia de la presencia del público en las gradas, algo que no pudo disfrutar durante la final olímpica en el país nipón.

"Ganar con el estadio vacío no es lo mejor, pero cuando nosotros comenzamos a correr todo el mundo se queda en silencio. Para nosotros tener o no tener publico no cambia mucho. Pero volver a ver al publico en Berlín ha estado bien, le ha dado vida a la competición y cuando los aficionados corean tu nombre es bonito", confesó.

Los Juegos Olímpicos estuvieron muy cerca de la cancelación debido a la situación sociosanitaria generada por la covid-19, pero Japón finalmente decidió seguir adelante con el evento deportivo: "Nos hemos encontrado en una situación donde, prácticamente, podíamos hacer cualquier cosa, no estábamos limitados en los entrenamientos, las competiciones y en el día a día".

"Creo que fue increíble lo que Japón consiguió hacer por hospedar estas Olimpiadas, no era fácil. Nos realizaron 'test' cada día, pero no fue algo invasivo como puede parecer. Lo he vivido bien, nos han dejado bastante libres a pesar de la mascarilla y el distanciamiento", puntualizó.

Nacido en Estados Unidos, aunque ha vivido en Italia desde pequeño, el también campeón olímpico en la prueba de relevos 4x40, tiene la mira puesta en los Mundiales de Belgrado, que se disputarán en marzo de este año, y confía en llegar en el mejor estado de forma a la prueba.

"Físicamente me siento muy bien. Hemos hecho un buen trabajo para llegar a punto y comenzar las carreras en la mejor condición posible. Es normal que se necesite un tiempo para llegar al pico de forma, que la tendremos cuando sean los campeonatos del mundo, pero hemos comenzado muy bien en comparación a la temporada pasada".

Ya en 2017 Jacobs compitió en el mismo escenario para la prueba mundial, pero el deportista afirmó que "no fue tan bien como esperaba".

"Ahora soy otro atleta, otra persona. Soy consciente de lo que puedo hacer y tengo ganas de bajar a la pista y competir y darlo todo", sentenció.

La Asociación de Prensa Extranjera, además, otorgó el galardón al 'Mejor Deportista Extranjero en Italia' al jugador sueco del Milan Zlatan Ibrahimovic y el reconocimiento a la carrera deportiva a la nadadora italiana Federica Pellegrini.