Maribel Pérez bate dos récords de España de 60 hasta dejarlo en 7.16

Orense, 26 feb (EFE).- La velocista sevillana Maribel Pérez ratificó su excepcional momento de forma al rebajar dos veces en un solo día su récord de España de 60 metros, primero con 6.17 en semifinales y 6.16 en la final de los campeonatos nacionales de atletismo en pista cubierta.

La andaluza había llegado a Orense con seis victorias en siete carreras y cuatro récords de España (uno de ellos igualado). La pista hidráulica de Orense fue una plataforma idónea para seguir haciendo historia, después de haber acabado con el viejo récord de la histórica Sandra Myers (7.23, de hacía 32 años).

"No me esperaba para nada esto", reconoció Maribel. "En los Mundiales (de Belgrado, en marzo) quiero hacer lo mismo que aquí e intentar meterme en la semifinal. Sé que es muy difícil llegar a la final, pero por qué no soñar".

En semifinales, hora y media antes, había rebajado en tres centésimas su récord con una marca de 7.17. La velocista del Valencia salió de tacos en 155 milésimas y a los 10 metros ya estaba por delante. Era su cuarto récord de la temporada bajo techo (uno de ellos, el de 7.21, igualado).

"No tengo palabras. Sabía que tenía que caer, por la regularidad que llevaba, sólo faltaba que la cabeza funcionara. Lo tengo que digerir. Hablando con mi tío (Luis Rodríguez, su entrenador y antiguo velocista) habíamos acordado correr a por todas también en la semifinale", explicó.

Sonia Molina (7.31) y Alba Borrero (7.38) acompañaron a Maribel Pérez en el podio.

Bernat Canet explotó en la final masculina de 60 con 6.61, récord de España sub-23 y mínima para los Mundiales de Belgrado. Salió casi tan rápido como Sergio López, el campeón de 2018, pero fue mucho más rápido desde mitad de trayecto y se apuntó su primer título. Sergio fue segundo con 6.67 y Pablo Montalvo tercero con 6.70.

En la carrera más larga de la pista cubierta, Adel Mechaal, empeñado en lograr su tercer doblete 1.500-3.000 en campeonatos de España, cubrió la primera parte de su reto con una victoria contundente en los 3 km. Como en la semifinal del viernes tomó el mando al paso por el segundo mil y asestó el golpe decisivo a falta de tres vueltas. Al toque de campana había abierto un hueco de 15 metros que le permitió relajarse en el último giro antes de conquistar su sexto título con un tiempo de

"Vengo con el objetivo de ganar dos oros. Ya hemos ganado uno, así que contento. Mañana a por más. He disfrutado compitiendo y dando espectáculo. Quería acumular el menor ácido láctico posible. Mañana, en el 1.500, sé que me lo van a poner difícil, habrá guerra", apuntó Mechaal.

La final femenina de 3.000 fue en sus dos primeros tercios una carrera lenta que favorecía a Solange Pereira, especialista en 1.500, que dinamitó el grupo a 300 metros del final, poniendo pies en polvorosa en busca de su primer título de 3.000 después de haber sido tres veces campeona de 1.500. Ganó con 9:17.68 seguida de Carla Gallardo (9:19.26) y de Beatriz Alvarez (9:19.33).

El lucense Adrián Ben, finalista olímpico en Tokio, deleitó a sus paisanos gallegos con una actuación brillante en las series de 800. Sólo el primero pasaba por puestos y se apresuró a ganarlo con 1:48.13.

Con igual solvencia se clasificó el defensor del título, el salmantino Álvaro de Arriba, dominador de la segunda con 1:49.34, y el murciano Mariano García, líder español del año con 1:45.12 -récord de España-, que se impuso en la tercera con 1:47.92. Tres opositores para dos plazas en el equipo mundialista español.

La final masculina de triple perdió a su favorito en el calentamiento. El recién nacionalizado Jordan Díaz, que hace seis días batió el récord de España con un salto de 17,27 en los nacionales sub-23 de Salamanca, notó molestias en el cuádriceps y por precaución no compitió. Tampoco estaba en la final el anterior plusmarquista español, Pablo Torrijos, que se ha perdido toda la campaña de invierno por lesión. De ahí que el siguiente en el ránking, José Emilio Bellido, de 34 años, asumiera el papel de favorito.

En efecto, Bellido, que tenía 15 medallas entre aire libre y pista cubierta pero nunca fue campeón de España, obtuvo, después de 19 años en el Playas de Castellón, su primer oro. El campeón más veterano de la historia. Tomó la punta con su primer salto (15,97) y mejoró en el segundo con 16,15, su marca ganador. El defensor del título, Sergio Solanas, fue esta vez subcampeón con 15,89.

El heptatlón acabó con la victoria -fuera de concurso- del estonio Maicel Uibo, subcampeón mundial al aire libre (decatlón) en Doha 2019, que acumuló 6.005 puntos, pero el título español, el cuarto de su carrera, fue para el alicantino Jorge Ureña, que obtuvo 5.995 con parciales de 6.90 en 60 m lisos; 6,80 en longitud; 14,39 en peso; 1,96 en altura; 7.95 en 60 m vallas; 5,05 en pértiga y 2:43.83 en el 800.

"Jorge tiene un problema físico, sobre todo en la batida de longitud y altura, lo demás puede hacerlo todo bien", afirmó su padre y entrenador, del mismo nombre, que no dio al campeón de Europa muchas opciones de estar en el Mundial de Belgrado, precisamente por esos problemas, aunque confía en tenerlos resueltos para el Mundial al aire libre, a mediados de julio en Eugene (EEUU).

La gallega Belén Toimil, que el año anterior puso fin a una racha de 11 triunfos de Úrsula Ruiz, revalidó su título de peso con un lanzamiento de 16,89 metros, y en las otras dos finales sabatinas, Álvaro Corbacho, campeón de altura con 2,12, y Ana Carrasco, vencedora en pértiga con 4,27, la misma marca que Malen Ruiz de Azúa, dominaron dos disciplinas que no gozan de un momento boyante en España.

Orlando Ortega, que llegó a Orense con dudas y una marca de 7.71 en 60 m vallas, reforzó su confianza al repetir esa marca en series pese a correr relajado los últimos metros. El atleta nacido en Artemisa (Cuba) y nacionalizado en septiembre de 2015, no ha perdido jamás frente a otro español, pero este año corre serio peligro, a juzgar por las marcas acreditadas este año por el navarro Asier Martínez (7.55) y el valenciano Enrique Llopis (7.59). Hoy ganaron sus series con 7.98 y 7.82, respectivamente. Uno de los tres se quedará fuera del Mundial de Belgrado.

La catalana Xenia Benach, defensora del título, salió "a petarlo" -son sus palabras- en las series de 60 m vallas y cumplió lo prometido: 8.06, récord personal y sexta española de todos los tiempos. Tere Errandonea, la otra aspirante al título este domingo, no corrió tanto aunque ganó la primera serie con 8.17.