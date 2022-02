Apoteósis de Mechaal, resurrección de Hortelano y primera derrota de Ortega

Adel Mechaal remató su tercer doblete nacional en pista cubierta con una gran exhibición en la final de 1.500, Bruno Hortelano resucitó con su primer título de 400 y el subcampeón olímpico Orlando Ortega, batido por Asier Martínez y Enrique Llopis en 60 m vallas, sufrió la primera derrota de su vida frente a otro atleta español, en la clausura de los campeonatos de España.

La mediática Ana Peleteiro, medallista de bronce olímpica en Tokio, igualó los siete títulos nacionales de Patricia Sarrapio en triple salto. La gallega es tan superior a sus rivales que el desenlace estaba cantado. Venció con 14,08 pero también lo hubiera hecho con cualquiera de sus cuatro saltos válidos. La "eterna" Sarrapio, de 39 años, fue segunda con 13.46.

Catorce horas después de obtener el título de 3.000 con absoluta superioridad, Mechaal afrontaba un reto más complicado en el 1.500, con rivales rápidos capaces de presentarle batalla en un hipotético esprint, de ahí que tomara la cabeza desde el disparo de salida y cubriera el primer 500 en un rápido parcial de 1:10.

Ignacio Fontes se pegó a su espalda, Kevin López se retiró y Adel no cejó en su empeño. Al contrario, redobló su ataque a 400 del final, abrió más hueco y venció, pese a pararse en la recta, con la mejor marca jamás conseguida en unos campeonatos de España bajo techo: 3:36.89.

Era su tercer doblete 1.500-3.000 en campeonatos de España en pista cubierta y el quinto en total. Fontes (3:37.81) y Saúl Ordóñez (3:39.18) formaron con Mechaal un podio de mucha categoría.

"Tenía rivales muy rápidos, no podía dejarles que llegaran frescos al último 400, así que decidí castigarles desde la salida. Para el Mundial de Belgrado quiero hacer el 3.000 porque es un reto ilusionante, con tantos etíopes. Pero el 1.500 me encanta y lo dejo para el verano", comentó Mechaal.

La jornada del sábado había terminado con un récord espectacular de Maribel Pérez en 60 lisos (7,16), el segundo que batía en hora y media, que la situaba sexta de Europa y decimoctava del mundo este año. El programa dominical ofrecía en la pista hidráulica de Expourense un suculento menú de grandes duelos en busca de las dos plazas disponibles por prueba para los Mundiales en pista cubierta de Belgrado.

El primer choque de trenes se produjo en el 1.500 femenino, con la gerundense Esther Guerrero defendiendo título frente a la finalista olímpica Marta Pérez.

Un ritmo muy lento (1:39 el primer 500) fue avivándose hasta que las dos favoritas tomaron la cabeza a 600. Esther tiró a reventar, llevándose a Marta y a Águeda Muñoz, y en pleno esprint sufrió un tirón en los isquios que la dejó fuera de la lucha. Cuatro años después, la soriana recuperó el título con una marca de 4:25.42, Águeda fue segunda con 4:25.52 y Guerrero, campeona los tres últimos años, acabó tercera, renqueante, con 4:25.82.

"Una sensación agridulce, espero que lo de Esther no sea grave. Lo había intentado de todas las formas en años anteriores, así que hoy me he pegado a ella y me ha salido, aunque la sensación es bastante rara. Llevo mucho tiempo preparando mi final", comentó la nueva campeona.

Álvaro de Arriba, campeón de Europa de 800, revalidó su título batiendo con un crono de 1:49.26 al líder mundial del año, el murciano Mariano (1:49.34), que llegó algo retrasado a la última recta, sin espacio para imponer su mejor final. Se había pasado el 400 en 57.99, con un cambio de Pablo Sánchez Valladares que produjo fricciones. El salmantino se pegó a él para batirlo en el último 100, mientras por detrás el gallego Adrián Ben progresaba hasta el tercer puesto (1:49.50).

"Estoy muy bien", afirmó De Arriba, "pero es que España tiene ahora al líder mundial y al quinto del mundo. Qué mejor que ir juntos al Mundial. No me esperaba el ataque de Pablo, pero todo ha salido rodado".

Lorena Martín debutará con la selección absoluta en los Mundiales de Belgrado tras ganarse el puesto con su victoria en el 800, su primer título, con 2:05.46, al cabo de una exhibición en solitario.

El 400 masculino, con cinco de los nueve españoles más rápidos de todos los tiempos, ofrecía la novedad de Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 al aire libre, compitiendo en esta distancia bajo techo. Partía como líder español de la temporada con 46.21, pero la presencia de Manuel Guijarro, Bernat Erta y el campeón de Europa, Óscar Husillos, dibujaba un pronóstico.

Bruno ganó la calle libre, un factor en esta prueba bajo techo, y aguantó hasta el final la posición para vencer con marca personal (46.02), pese al apretón final de Guijarro (46.07, descalificado por pisar fuera de calle y recalificado después). Erta fue tercero con 46.26 y Husillos, penalizado por correr por la calle uno, llegó el último.

"Dedico la victoria a Pedro Jiménez, mi entrenador, que en mi momento anímico más bajo, cuando estuve fuera del atletismo el año pasado, me recogió de los bajos fondos en los que me había sumido anímicamente y me dio una dirección", comentó entre lágrimas Bruno Hortelano, que dio las gracias a todo su grupo de trabajo.

Laura Bueno, campeona por cuarta vez de 400, y Sara Gallego sorprendieron a la favorita, Aauri Lorena Bokesa. Ambas se batieron por la calle libre y terminaron haciendo la mínima para el Mundial de Belgrado (52.77 y 52.82, respectivamente), dejando en la incertidumbre la suerte de Bokesa (tercera con 53.80), que hasta hoy era la única española con mínima y ahora puede quedarse fuera del equipo. Bueno tiene plaza fija como ganadora y la otra plaza disponible quedará a juicio del seleccionador, José Peiró.

Orlando Ortega, plata olímpica en Río 2016, nunca había perdido en vallas contra otro español. Hoy lo hizo por partida doble y no estará en el Mundial de Belgrado. El navarro Asier Martínez fue el más rápido en los tacos (137 milésimas) y en la meta (7.56), revalidando su corona por delante del valenciano Quique Llopis (7.61) y de Ortega (7.65).

El duelo entre Teresa Errandonea y Xenia Benach en 60 m vallas se resolvió a favor de la donostiarra, que partió mucho más rápida (111 milésimas) y venció con su mejor crono del año (8.12), dos centésimas más rápida que la catalana. Las dos estarán en el Mundial de Belgrado.

En un horario demasiado tempranero para los velocistas, al filo de las 11.00, Dani Rodríguez obtuvo su quinto título de 200 con un crono de 20.98 y Paula Sevilla el tercero -segundo en Orense- con 23.50, ambos en las finales A.

La primera final del domingo, la masculina de pértiga, dio el título a Alex Gracia (5,52), por delante de Didac Salas (5,47), y puso en acción a Igor Bychkov, cinco veces campeón. Nacido hace 34 años en Donetsk, uno de los escenarios de la guerra ruso-ucraniana, Bychkov presentaba una marca del año de 5,10 y no contaba para el título. Desconcentrado, cometió tres nulos en la primera altura que intentaba (4,92). El veterano capitán español Ángel David Rodríguez le mandó un mensaje. "Hoy hay un atleta que merece un cariño especial en el Campeonato de España. Un abrazo a Igor, son días difíciles para él y los suyos".

Carlos Tobalina rompió, al fin, el muro de los 20 metros este año para alzarse con su quinto título de peso. El lanzador de Castro Urdiales puso la bola a 20,26 metros del círculo y venció con un margen de 61 centímetros sobre el segundo, José Ángel Pinedo. El atleta valenciano con discapacidad visual Kim López batió su propio récord mundial paralímpico de peso con 17,42 metros. Compitiendo en pie de igualdad con los atletas sin discapacidad, López, campeón en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en los de Tokio 2020, elevó su récord mundial en el segundo turno de la final y acabó cuarto.