Mechaal se exhibe en 1.500 y remata su tercer doblete bajo techo

Adel Mechaal remató su tercer doblete nacional en pista cubierta con una gran exhibición en la final de 1.500, tirando de punta a cabo y sometiendo a sus rivales con sucesivos cambios de ritmo para ganar su tercer título con un tiempo de 3:36.89, nuevo récord de los campeonatos.

Catorce horas después de obtener el título de 3.000 con absoluta superioridad, el discípulo de Antonio Serrano afrontaba un reto más complicado en el 1.500, con rivales rápidos capaces de presentarle batalla en un hipotético esprint, de ahí que el gerundense tomara la cabeza desde el disparo de salida y cubriera el primer 500 en un rápido parcial de 1:10.

Fontes se pegó a su espalda, Kevin López se retiró y Adel no cejaba en su empeño. Al contrario, redobló su ataque a 400 del final, abrió más hueco y venció, pese a pararse en la recta, con la mejor marca jamás conseguida en unos campeonatos de España bajo techo.

Era su tercer doblete 1.500-3.000 en campeonatos de España en pista cubierta y el quinto en total. Fontes (3:37.81) y Saúl Ordóñez (3:39.18) formaron con Mechaal un podio de mucha categoría.

"Tenía rivales muy rápidos, no podía dejarles que llegaran frescos al último 400, así que decidí castigarles desde la salida. Para el Mundial de Belgrado quiero ir al 3.000 porque es un reto ilusionante, con tantos etíopes. El 1.500 me encanta y lo haré para el verano", comentó Mechaal.

La jornada del sábado había terminado con un récord espectacular de Maribel Pérez en 60 lisos (7,16), el segundo que batía en hora y media, que la situaba sexta de Europa y decimoctava del mundo este año. El programa dominical ofrecía en la pista hidráulica de Expourense un suculento menú de grandes duelos en busca de las dos plazas disponibles por prueba para los Mundiales en pista cubierta de Belgrado, y la presencia de dos ídolos gallegos: Ana Peleteiro en triple salto y Adrián Ben en el 800.

El primer choque de trenes se produjo en el 1.500 femenino, con la gerundense Esther Guerrero defendiendo título frente a la finalista olímpica Marta Pérez.

Un ritmo muy lento (1:39 el primer 500) fue avivándose hasta que las dos favoritas tomaron la cabeza a 600. Esther tiró a reventar, llevándose a Marta y a Águeda Muñoz, y en pleno esprint sufrió un tirón en los isquios que la dejó fuera de la lucha. Cuatro años después, la soriana recuperó el título con una marca de 4:25.42, Águeda fue segunda con 4:25.52 y Guerrero, campeona los tres últimos años, quiso acabar y lo hizo tercera con 4:25.82.

"Una sensación agridulce, espero que lo de Esther no sea grave. Lo había intentado de todas las formas en años anteriores, así que hoy me he pegado a ella y me ha salido, aunque la sensación es bastante rara. Llevo mucho tiempo preparando mi final", comentó la nueva campeona.