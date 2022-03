Asier Martínez a semifinales de 60 m vallas, Llopis eliminado

Belgrado, 20 mar (EFE).- El navarro Asier Martínez se clasificó por tiempos para las semifinales de 60 m vallas de los campeonatos del mundo en pista cubierta gracias a su registro de 7.67, mientras que el valenciano Enrique Llopis, que compitió en malas condiciones físicas tras sufrir un esguince de tobillo el domingo pasado, quedó fuera con un crono de 7.76.

La primera ronda clasificaba para semifinales a los tres primeros de cada serie y a seis más por tiempos, en una jornada que exigirá tres comparecencias a los finalistas.

Asier salió en la cuarta serie con la segunda marca de los participantes (7.55) y acabó cuarto con 7.67, pero la marca le permitió saberse clasificado para semifinales en la repesca a falta, incluso, de la última serie.

"No estoy contento, aunque no sabría decir qué ha pasado. No he corrido y ya está. Espero pasar (por tiempos) y a ver si en la próxima carrera cambio de actitud", comentó el navarro.

A Llopis le tocó la sexta y, como Asier, con la segunda mejor marca de la temporada (7.56). Hasta el último momento dudó si tomar la salida o no, pero decidió intentarlo. Terminó sexto en la última serie con 7.76, fuera de la semifinal por tres centésimas.

"No estaba para correr mucho más. Tuve un esguince bastante fuerte el domingo pasado y hasta hoy mismo no sabía si podría correr, pero he decido salir y dar lo que pudiese dar. Quitanto esto, estoy muy contento de esta temporada en pista cubierta. Ahora a recuperar el tobillo", comentó el valenciano.