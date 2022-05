La marea rosa reunirá a 30.000 mujeres en Madrid

Madrid, 4 may (EFE).- La segunda parada del circuito de la Carrera de la Mujer recala en Madrid el próximo 8 de mayo con una prueba de 7,2 kilómetros, que reunirá por las calles de la capital española a 30.000 participantes, entre ellas la nadadora Mireia Belmonte, que estará en la salida ayudando a desplegar una pancarta con el mayor lazo rosa que se ha visto nunca en la prueba para ayudar a visibilizar la lucha contra el cáncer de mama.

Por primera vez desde 2019, la carrera no contará con ningún tipo de restricción debido a la pandemia global de la COVID-19. De esta forma serán cerca de 30.000 las mujeres participantes que completarán el recorrido corriendo o andando según su preferencia.

La carrera saldrá a las 9 horas de la calle Serrano, junto a la Biblioteca Nacional, y concluirá en el Paseo de Camoens.

Todas las participantes irán con una camiseta rosa y con un dorsal en el que lucirá el número 016, que es el teléfono de atención a las víctimas de los malos tratos por la violencia de género.

Entre las participantes destacan las componentes del proyecto 'Zapatillas solidarias', que fomenta la inclusión a través del deporte, y del 'Proyecto Esperanza', que son mujeres víctimas de la explotación sexual y laboral y que se han estado preparando expresamente para tomar parte de esta carrera.

Uno de los proyectos solidarios de la carrera sigue siendo 'Más que una muñeca', que supone una alternativa laboral para mujeres con fines de inclusión.

"Es un proyecto de inclusión social dirigido a mujeres supervivientes de todo tipo de violencia, con el que se pretende dar una salida laboral a estas personas. Ya tenemos trece muñecas con las que se quiere dar visibilidad a todas", dijo Ana Pérez, representante de Wanawake.

En la línea de salida estará la ganadora de la pasada edición, Tamara Sanfabio, que reconoció el carácter "especial" de esta carrera, y la triatleta Daniela Guillén, que está en tratamiento para superar un cáncer y destacó "la importancia del deporte para seguir adelante en su lucha contra el tratamiento".

Motorpress Ibérica, empresa organizadora del circuito, reiteró su "compromiso" con la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que al finalizar el año espera donar unos 75.000 euros para la investigación.

Felipe Martín, director de patrocinios de Banco Santander, destacó el apoyo de su entidad a "referentes" como la jugadora de bádminton Carolina Marín o la nadadora Mireia Belmonte, que estará en la salida de Madrid para "desplegar una pancarta que simule el lazo rosa más grande visto para visibilizar la ayuda contra el cáncer de mama".

Otro de los patrocinadores, Total Energies, recogerá los cordones de las participantes en la feria del corredor y donará un euro por cada metro recolectado a 'Cris contra el cáncer' para ayudar a la lucha contra esta enfermedad.

La organización rindió homenaje durante la presentación de la prueba, celebrada en el MOM Culinary Center by Paco Roncero & CHA, a la policía municipal de Madrid y a la triatleta paralímpica Carmen Giménez, que va en silla de ruedas debido a un episodio de violencia de género cuando tenía 29 años.

"Yo era consultora, tenía dos carreras y una vida, pero mi pareja me tiró de un tercer piso el 12 de marzo de 2010. Sobreviví y eso me hizo consciente del valor de la vida y comenzar a vivir. En el deporte he encontrado una nueva vida", dijo la triatleta, que ha creado el proyecto 'Run for you' para difundir el atletismo adaptado para personas con discapacidad física.

La clausura de la presentación corrió a cargo de Begoña Villacís, vicealcaldesa del ayuntamiento de Madrid, dijo que es una carrera que ha completado de "muchas maneras y es la más maravillosa" de la ciudad.

"Si tuviera que elegir la mejor foto de Madrid es en esta carrera. Representa a un montón de mujeres luchadoras y nos pone en el mapa. Al término cada una de nosotras sabe por qué lo está haciendo. Es la energía corriendo en estado puro por Madrid", confesó.

Esta prueba de Madrid es la segunda del circuito de la Carrera de la Mujer 2022 que se inició en abril en Valencia. Las siguientes citas serán en Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona.