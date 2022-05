Los mejores marchadores del mundo tomarán la Gran Vía de Madrid el 16 de mayo

Madrid, 6 may (EFE).- Massimo Stano, actual campeón olímpico de 20 km, Diego García Carrera, subcampeón europeo de la distancia, y Marc Tur, cuarto en la final olímpica de 50 km, son algunos de los 80 atletas que participarán el próximo 16 de mayo en el Gran Premio Madrid Marcha LaLiga, puntuable, con categoría oro, para el circuito mundial de la disciplina.

La nómina de marchadores incluye atletas de veintiséis países, entre ellos también el sueco Perseus Karlstrom, líder del circuito mundial y bronce mundial en 20 km; el chino Kaihua Wang, que posee la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos; el ecuatoriano Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 km; Clemence Beretta, la campeona de Francia; Bethan Davies, campeona de Gran Bretaña y la española Raquel González, que posee el récord nacional de 10km.

"Nuestro deporte no tiene las oportunidades de llegar al gran público pero es un gran producto. Era mi sueño contribuir a mi deporte y hacerlo más grande. Estoy muy contento porque esta competición es una realidad y aspiramos a ser una referencia a nivel mundial", dijo el marchador Diego García Carrera, también asesor técnico de la prueba, durante la presentación del evento en la sede de LaLiga.

"Cuando me hablaron de esta prueba no me lo creía. Esto requiere mucho esfuerzo y sé que va a ser espectacular. Me hace muchísima ilusión competir en un lugar como la Gran Vía y creo que va a ser un festival del deporte", declaró Marc Tur.

La prueba, de 10 kilómetros de recorrido, discurrirá por un circuito de 500 metros entre la Plaza de Callao y la estación de metro Gran Vía.

"Esto no se tiene que quedar en una única edición porque será el premio de marcha más bonito del mundo porque ninguna ciudad tiene la Gran Vía nuestra. Los deportistas van a marchar por algunas de las calles más bellas y eso es un orgullo", dijo Sofia Miranda, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid.

"Cuando nos presentó el proyecto Diego García Carrera pensé que estaba loco pero luego creíamos que debíamos apostar por la marcha. Además esto va a suponer que muchas personas vengan a la ciudad y haya un fuerte impacto económico. El deporte es una palanca de cambio social y los deportistas son los mejores proyectores de valores", confesó Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Los organizadores rendirán un homenaje a Jesús Ángel García Bragado, leyenda viva de la marcha mundial, campeón del mundo en 1993 y el atleta del mundo con más participaciones olímpicas (ocho).

"Es una maravilla de idea. Cuando las instituciones y los patrocinadores apoyan al deporte español se pueden hacer grandes cosas y por eso vamos a ver un maravilloso evento. Le debo todo a la marcha y mi amor por este deporte es infinito", dijo García Bragado, que recibirá el premio 'Marca leyenda' antes de la competición.

Las pruebas sénior masculina y femenina se disputarán conjuntamente a las 13.00 horas, una vez que se hayan celebrado las pruebas de edades menores de tres y cinco kilómetros.