Susana Rodríguez, Alex Palomero y Jairo Ruiz lideran a España en el Europeo

Redacción deportes, 27 may (EFE).- La selección española de triatlón paralímpico acude al Europeo de Olsztyn (Polonia) del 28 de mayo con catorce deportistas, entre ellos la medallista de oro en los Juegos de Tokio, Susana Rodríguez, que competirá junto a su guía Sara Loehr; el salmantino Alex Palomero, bronce también en la ciudad japonesa, y el almeriense Jairo Ruiz, tercero en Río 2016.

En la categoría PTVI de deportistas con discapacidad visual compiten Susana Rodríguez con Sara Loehr de guía; Héctor Catalá con Gustavo Rodríguez, y José Luis García con Dani Múgica, que en su debut como pareja en las Series Mundiales de Yokohama ganaron el bronce.

"Estoy con muchas ganas de competir en este Europeo al que no voy desde 2019, cuando gané en Valencia. El año pasado no fui para poder descansar de Tokio y a este de Polonia acudo en buena forma aunque con una molestia en el piramidal derecho que me ha impedido entrenar bien las últimas dos semanas", declaró a EFE Susana Rodríguez, vigente campeona del mundo y paralímpica.

Las principales rivales de la gallega, según admite, serán Alison Peasgood (Gran Bretaña) y Francesca Tarantello (Italia), que debuta en esta carrera de triatlón paralímpico pero que compite en disciplinas sin discapacidad.

En la categoría PTS4 destaca la presencia de Marta Francés, la joven Andrea Miguélez y Alex Sánchez Palomero, medallista de bronce en Tokio.

En la PTS5 de discapacitados físicos compite Jairo Ruiz, que en Río 2016 se convirtió en el primer triatleta español en lograr una medalla -bronce- en unos Juegos Paralímpicos.

"En Tokio corrí lesionado pero no lo sabía. Una de las cosas por las que no podía nadar bien era que tenia tres protusiones en tres vertebras y eso hacía que me doliera mucho la espalda y la escápula derecha. Eso se localizó en Navidad con unas pruebas, se quedó en eso, y tuve que parar enero y febrero. Arranqué a entrenar, me empecé a encontrar bien, pero no me he podido preparar bien este Europeo", declaró a EFE Jairo.

"Esta prueba me coge demasiado pronto, no llego en un estado de forma óptimo para disputar nada y plantar cara. El objetivo es conseguir el máximo número de puntos posible para mantenerme en el ránking pensando en 2023, año en que se abre la clasificación de París", señaló.

La delegación española se completa con Daniel Molina y el veterano 'Kini' Carrasco (PTS3), plata en Yokohama; y Lionel Morales, oro en Yokohama, y Rakel Mateo (PTS2). EFE

