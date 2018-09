Mireia Belmonte acaba segunda en una Travesía al Lago de Banyoles de récord

Banyoles (Girona), 16 sep (EFE).- La badalonesa Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), oro olímpico en Río 2016, ha acabado segunda en la 75 Travesía al Lago de Banyoles, que este año ha batido su récord de inscripción con 2.710 nadadores tras una campaña de promoción con motivo del aniversario de la prueba.

Belmonte, que ha obtenido un tiempo de 25:50, ha sido superada en la línea de meta por Jimena Pérez (Gredos San Diego), que se ha impuesto con un cronómetro de 25:23 y ha confirmado las expectativas que generan sus resultados desde que ganó el Europeo júnior.

La santanderina ha manifestado su satisfacción por el triunfo, mientras que la badalonesa, con la que comparte selección, ha recordado que apenas lleva una semana entrenándose después de un mes y medio de vacaciones.

"Me ha costado acabar, pero ha sido una carrera muy bonita y he disfrutado mucho de una prueba en la que me lo paso muy bien", ha añadido Mireia Belmonte, que ostenta el récord de la Travesía al Lago de Banyoles con un registro de 24:52 conseguido en 2014.

Belmonte ha detallado que, en dos semanas, tomará parte en dos competiciones internacionales. "Será un poco ir sin tiempo para haberlas preparado, algo que nunca he hecho antes, así que lo de hoy ha ido muy bien para coger forma".

La tercera posición en categoría femenina ha sido para Laura Rodríguez (CN Igualada) que ha acabado con un tiempo de 26:35 que le ha permitido completar el podio.

En la prueba masculina, la victoria la ha obtenido Guillem Pujol (CN Mataró), cuyo registro ha sido de 23:10, seguido por Pol Gil (Mediterrani) y Raúl Santiago (Metropole), el primero de ellos el ganador de la edición anterior, ambos con un cronómetro de 23:13.

Pujol ha explicado que tiene en mente los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran objetivo, y que le apetecía "mucho" participar en la competición de hoy, que ya ganó en categoría infantil.

"Me quedaba pendiente vencer en la de los mayores", ha bromeado el nadador, que se ha impuesto en el tramo final, después de "un esprint".

El alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacado tras la prueba el "orgullo" de la ciudad por haber situado la Travesía al Lago como una referencia del calendario de natación después de 75 años de historia, "una cifra que no se cumple cada día".

Noguer ha subrayado también la presencia de primeras espadas como Mireia Belmonte y ha recordado que "los grandes deportistas de este país han pasado siempre por esta competición".

La cifra récord de 2.710 inscritos ha sido también objeto de mención del alcalde, que la ha calificado de "muy importante" y la ha vinculado a un impacto económico tanto en la ciudad como en la comarca de Pla de l'Estany y en la provincia de Girona.

Con motivo de la efeméride de este año, figuras de la natación española, además de Mireia Belmonte y Jimena Pérez, han querido realizar la Travesía al Lago de Banyoles, como Jessica Vall o Joan Lluís Pons.

El exwaterpolista olímpico Jordi Sans, el piragüista Albert Corominas y la atleta Esther Guerrero se han querido sumar también a la cita.